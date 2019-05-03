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張小月邀陸配提前過母親節 透露一個小秘密

2019-05-03 17:09聯合報 記者李仲維╱即時報導

下周日就是母親節，海基會董事長張小月今天在「與陸配姊妹藝桐客庄遊」活動時，特別跟陸配分享一個秘密。她說，蔡總統每次遇到她總是會問，「陸配姊妹在台灣生活過得怎麼樣？她們有沒有遇到什麼困難是政府可以幫忙解決的？海基會一定要更用心努力！」

海基會今天與客委會在苗栗縣台灣客家文化館舉辦「與陸配姊妹藝桐客庄遊」活動，邀請桃園、新竹、苗栗及高雄美濃等客家庄的陸配及其子女共百餘人參加。

張小月表示，陸配嫁到台灣來，「我們都是台灣人、都是一家人，小朋友們都是新台灣之子。」大家一起在這塊土地上生活，一起為夢想打拼。感謝所有陸配姊妹的付出與貢獻，讓台灣社會更多元、更精彩。

來自苗栗的馮女士表示，她從廣東嫁來台灣25年，她很愛苗栗、愛台灣，每次回大陸就想趕快回到台灣。她也表示，「我們拜託很多瑣事，海基會一點都不會不耐煩地協助。」

擁有數位職人(DOC)身分的施女士，特地拿著親手醃製的檸檬乾請大家品嘗，客家文化發展中心主任何金樑吃過後，當場下訂單。施女士是手作達人，醃製的品項包括洛神花、白玉蘿蔔及高麗菜等，透過網路自產自賣，累積不少客戶。

來自高雄美濃的陳女士說，她來自廣東梅縣，也是客家人，油桐花就代表著客家人雖然生長環境貧脊，但絕不服輸的精神，在世界各地都能落地生根。

客委會主委李永得表示，2000年民進黨第一次執政，開辦客家電視台、建立客家文化館。民進黨重視多元文化，不管來自哪裡，都應該以自己原來的文化為榮。

今天的活動包括漫步桐花步道、客家絹印提袋手作、觀賞3D影片及參觀特展。許多陸配第一次手作絹印提袋都很興奮，直說很漂亮。

海基會與客委會今天在台灣客家文化館舉辦「與陸配姊妹藝桐客庄遊」活動。圖：海基會提...
海基會與客委會今天在台灣客家文化館舉辦「與陸配姊妹藝桐客庄遊」活動。圖：海基會提供
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