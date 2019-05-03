為孟晚舟案再槓上？ 中國暫停加國2豬肉商進口

2019-05-03 17:58 世界日報 中國新聞組／北京3日電



中加自去年12月華為孟晚舟案關係持續緊繃。今年3月初，中國取消加拿大最大穀物商李察遜（Richardson）等三家出口商的油菜籽進口許可後，周三又傳出中國擴大進口禁令至兩家加國豬肉商的消息。但中國正值缺乏豬肉的情況，加國農業部長比畢比奧也認為中方此舉「令人訝異」。

加拿大豬肉協會表示，中國政府暫停兩家加拿大豬肉出口商的輸出許可，肇因於貨物標示問題。

本報系聯合報引述路透報導，比畢比奧周三表示她接收到農業部官員的通知，稱北京當局已暫停兩家加拿大豬肉出口商的進口許可。比畢比奧說尚未收到中方正式通知，也未透露相關公司，僅表示兩家豬肉生產商都位於魁北克省。

加拿大食品檢驗局上周表示，由於出口商使用過時表格，不符中國現在規範，因此部分加拿大豬肉延遲出口。加拿大豬肉委員會發言人Gary Stordy認為，傳出的進口暫停或許也是因為書面作業的問題，不過與以前不盡相同。

比畢比奧補充，豬肉可能只是行政方面問題，也許可以輕易解決。「不過中國是非常龐大的豬肉消費國，而加拿大豬肉並沒有感染非洲豬瘟，我很訝異中國禁止我們豬肉進口。」中國是全球最大的豬肉生產國和消費國，加拿大則是第三大豬肉出口國。由於非洲豬瘟肆虐中國，今年加拿大已向中出口更多豬肉。

中央社報導，加拿大應美國要求於溫哥華逮捕華為財務長孟晚舟後，加中關係即陷入冰點。此後，中國也逮捕兩名加拿大人，並停止兩家加國公司油菜籽產品出口到中國。