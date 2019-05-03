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五四前夕 陳明通：大陸遍尋不著「德先生與賽先生」

2019-05-03 13:56聯合報 記者李仲維╱即時報導

陸委會主委陳明通今天出席一場紀念五四運動100周年活動時表示，中共欠缺民主理念，政治改革與經濟發展的失衡偏斜，背離五四精神，整個大陸根本遍尋不著真正的「德先生與賽先生」身影。

陳明通今天在「五四運動100週年：中國大陸民主發展的反思」圓桌論壇開幕致詞時表示，當年北大校長蔡元培倡導「思想自由、兼容並包」的辦學方針，中共如今將五四界定為共黨奮鬥史，並箝制、漠視、侵蝕校園多元自主、自由開放精神。

陳明通認為，這個「政權不受人民監督，反而監控人民」，完全就是反民主自由思潮，整個中國大陸根本遍尋不著真正的「德先生與賽先生」（民主與科學，Democracy, Science）身影。

他表示，五四精神同樣影響台灣對民主的追求。台灣真正落實主權在民的民主體制、勇於改革自省的意志、兼顧歷史與現代的包容思維，以及開放多元的公民社會，「這是我們珍視並與世界主要國家價值連結的重要所在，也是台灣可以引領兩岸關係發展最重要的資產」。

陳明通指出，當前的兩岸關係處於艱鉅的十字路口。中共政權的侵略性逐漸增強，國際社會均感受到中共的霸權威脅。北京當局在「習五條」發布以來，對台灣的步步進逼，加速統一進程，意圖消滅中華民國，已經衝擊及破壞台海現狀；現在更利用台灣社會自由民主、多元開放的特性，操作經濟手段、信息控制、政軍高壓影響台灣民意，傷害我國家主權尊嚴、民主體制。

陳明通說，一個世紀以來，不管在對岸或台灣，民主才是歷史的主流，也是人類文明的必然道路。兩岸和平發展的關鍵在於大陸能否走上民主化，唯有兩岸都採行民主體制，才能對等溝通、和平共處、化解分歧，政府期待真正的五四精神能在中國大陸再起。

陸委會主委陳明通說，政府期待真正的五四精神能在中國大陸再起。聯合報資料照
陸委會主委陳明通說，政府期待真正的五四精神能在中國大陸再起。聯合報資料照
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