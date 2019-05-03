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陸學者：中國共產黨是五四精神最忠誠的繼承者

2019-05-03 12:24聯合報 記者李仲維╱即時報導

明天是五四運動一百周年紀念日，上海財經大學馬克思主義學院副教授曹東勃今天在觀察者網撰文指出，中國共產黨是五四精神最忠誠的繼承者。

曹東勃在文中指出，為了推廣白話文，當年胡適曾與古文派在詩歌層面上鬥法。相對溫和的保守派文學團體南社，並不反對在小說和演講中使用白話，但堅持認為詩歌是個例外，因為詩歌是文學的高級形式。

他指出，胡適偏不信這個邪，閑來無事寫了不少白話打油詩作，這些當時的舊派文人以為俗不可耐的作品有不少膾炙人口流傳至今，其中就包括1970年代的台灣流行歌曲《蘭花草》。

曹東勃認為，白話文的推廣固然有新文化運動先鋒們衝鋒陷陣、左衝右突的功績，另一個不可忽視的制度背景則是數量龐大的閱讀受眾群體被大量化地生產出來了。各類新式學堂層出不窮，培養出大量現代知識階層，他們具有一定的購買力和閱讀理解能力，是有錢有閑的市民階層。

他指出，在當時的脈絡中，農村被視為文化荒漠，沒有哪家媒體是旨在為農民提供文化產品和服務的。今天則不同了。文盲幾乎不存在了，文化傳播的載體也一躍進入智慧化、數位化階段。技術進步貌似讓世界變得更平、也給城鄉設置同樣的文化議程。因而，掌握先進的文化手段和工具的農民，也可以在今天寫出動人心弦的文字。

曹東勃認為，這場由蔡元培、陳獨秀、胡適、魯迅等人的新文化運動所引導，由傅斯年、羅家倫、段錫朋等學生發起的朝野博弈的政治運動，為中國國民黨、中國共產黨等現代政黨建設，以及中國現代教育和現代文化事業等培養和儲備了眾多人才。直至今日，關涉五四的諸多話題及其歷史細節，仍是激盪知識界的重要課題。

他在文末表示，由於國共俱為五四之子，不接過和扛起這面旗幟，就會讓對方占去先機，因此必須如2005、2015年的抗戰勝利紀念一樣，爭奪和牢牢掌握紀念的話語權。另一方面，紀念五四百年，也是兩年之後紀念中共建黨百年的前提和基礎，也因此，必須以雄辯事實再次證明，中國共產黨是五四精神最忠誠的繼承者。

上海財經大學馬克思主義學院副教授曹東勃認為，國共俱為五四之子，不接過和扛起這面旗...
上海財經大學馬克思主義學院副教授曹東勃認為，國共俱為五四之子，不接過和扛起這面旗幟，就會讓對方占去先機。中新社資料照
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共產黨農民五四運動

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