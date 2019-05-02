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中美貿談快落幕？傳川普棄追網路竊密 但保留部分課稅

2019-05-02 17:28世界日報 中國新聞組／北京2日電

中美第十輪貿易談判1日在北京結束，雙方未公布談判進展，但中國國務院副總理劉鶴將於下周赴華盛頓繼續磋商，有消息人士透露，中美可能下周就宣布達成協議。另有英媒指出，美國總統川普為求盡快達成協議，已放棄在談判中要求中國終止被指控的商業網路竊盜行為，但白宮官員強調，美方希望保留部分懲罰性關稅，與中方仍有分歧。

中央社引述美國政治新聞機構Politico報導，美國財政部長米努勤與貿易代表賴海哲在北京與劉鶴舉行一天會談，希望終結兩國去年以來的貿易戰。劉鶴下周將赴華府繼續會談，有些觀察家認為屆時可能宣布達成協議。CNBC報導，消息人士透露，「可能」在10日前就會宣布達成中美貿易協議。

美中雙方都希望這是敲定最終協議前的倒數第二次協商，為川普與習近平在5月底或6月簽署協議鋪路。

他們三人結束在北京釣魚台國賓館舉行的會談時，一起露面讓記者拍照，相互交談，氣氛友好，但未對記者發表談話。

白宮1日表示，美中最新一輪談判已讓雙方更接近達成協議。白宮代理幕僚長穆瓦尼前一天也說，美中貿易談判結果如何，「未來兩周就會揭曉」，「談判不會沒完沒了一直進行下去」。

金融時報引述數名知悉談判內情的人士報導，川普政府的初始立場是「中國政府執行、贊助和容忍透過網路入侵美國商業網絡的行為」，然而川普現在已軟化這一立場。

一名人士表示：「由於川普總統很想達成協議，因此許多議題在這次談判中被拋棄。」欠缺對中國竊取美國商業機密設置強硬規定，將引發外界擔心川普政府準備敲定的貿易協議中，要求中國進行重大結構改革的進展有限。

本報系經濟日報報導，中國北京大學國際事務專家王勇認為，由於問題很複雜，很難在這次的貿易協議達成有關智慧財產權網路安全維護的協議。

此外，美媒報導，美方希望保留部分關稅，作為執行協議的監督工具，但中方對此感侮辱，雙方就此僵持至少一個月。知情人士指出，化解方案包括美國分階段取消關稅。

據Politico報導，兩位接近會談的人士透露，美中雙方已就如何執行協議達成共識，但細節尚待研擬。這項執行機制將很接近賴海哲對國會議員敘述的架構，即舉行系列會議處理有關中國不遵守協議的控訴，如果爭端仍未獲解決，最後美國可片面採取課徵關稅行動。

川普北京大學劉鶴
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