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陸「科研女神」顏寧 當選美國科學院外籍院士

2019-05-02 14:09聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

被譽為「科研女神」的中國大陸科學家顏寧當選美國科學院外籍院士。美國國家科學院4月30日公布新院士名單，共有100位美國本土科學家、25位外籍科學家入選。其中，曾是北京清華大學最年輕的教授與博士導師的顏寧入選，引起大陸關注。

美國國家科學院（National Academy of Sciences）位於華盛頓特區，是由美國著名科學家組成的組織。該院雖是民間機構，但對全球科學家而言，能當選其院士絕對是莫大榮幸。

顏寧1977年出生於山東濟南，從清華大學生物系畢業後於2000年出國深造，在普林斯頓大學生物學博士畢業後繼續博士後工作，師從著名結構生物學家、如今的西湖大學校長施一公。

2007年，年僅30歲的顏寧從普林斯頓大學學成而歸，回到清華大學任教，成為了當時清華大學最年輕的博士生導師。

顏寧在回國後的10年時間裡，顏寧的研究工作主要聚焦於膜轉運蛋白的結構和機制相關的生物學研究，在「科學」（Science）、「自然」（Nature）、「細胞」（Cell ）等國際頂級期刊雜誌上發表多篇論文。

2014年，顏寧率領的團隊首次成功解析了人源葡萄糖轉運關鍵蛋白GLUT1的晶體結構和工作機理，為地球生物最重要的能量來源葡萄糖如何進入細胞揭開了一角。顏寧這一成果當時被認為戰勝了過去50年從事其結構研究的所有科學家。

顏寧離開清華大學的決定，在中國大陸引起很大關注和討論。此前，顏寧曾在社群網站發文批評中國國家自然基金會，稱他們不願支持風險較高的研究。外界猜測，顏寧因為在中國學術體制下難以進行自己想做的研究而離開。然而，顏寧表示離開是為了換個環境，她認為「改變環境能對學術突破帶來新的壓力和啟發」

在2017年起，顏寧到普林斯頓大學進行科研工作。就在2018年6月底到9月初，短短70天內顏寧團隊在頂級學術期刊「科學」上連發3篇論文。就在她當選為美國科學院外籍院士的前一天，顏寧還在微博上慶祝自己剛剛獲得「魏茲曼女性與科學獎」（Weizmann Women and Science Award）。

4月30日晚間，顏寧在微博上發表了對於成為美國國家科學院外籍院士的感想，她打趣地稱對著鏡子練習了半天「德高望重」，「做不來做不來」，並提到自己後知後覺，「今天被轟炸完了5分鐘我才明白發生了啥」。

今年入選名單中，除了顏寧，還包括大陸疾控中心主任、大陸第八屆國家自然科學基金委員會副主任高福。高福為中國科學院院士，也是大陸國家「973專案」首席科學家、中國科學院「百人計畫」入選者，主要研究方向為病原微生物跨種間傳播機制與結構免疫學，如禽流感等動物源性病原跨種間傳遞的機制以及艾滋病病毒等囊膜病毒侵入的分子機制等。

被譽為「科研女神」的大陸科學家顏寧當選美國科學院外籍院士。（決勝網）
被譽為「科研女神」的大陸科學家顏寧當選美國科學院外籍院士。（決勝網）
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