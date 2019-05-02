馬紹章：從一個鏡頭、三個焦點看2020大選

2019-05-02 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



海基會前副董事長兼發言人馬紹章今天在遠見華人精英論壇撰文指出，2020年大選誰想要勝選，要看誰能與選民的改變期待產生共鳴，讓自己成為改變的代表。

馬紹章認為，對選民來說，有了新鏡頭之後，就要對準三個焦點：台灣需不需要改變，有那些地方需要改變，以及誰能帶來改變。

他表示，去年九合一大選，高雄市長一役反映的其實就是高雄市民想要改變的心聲。如果陳其邁當選，高雄市還是會循著陳菊的軌跡前進，不會改變，但韓國瑜當選，高雄就有可能走向一條不一樣的道路。高雄人期待高雄改變，而韓國瑜代表了那個期待。

馬紹章分析，從2016年民進黨全面執政之後，兩岸關係可謂急轉直下，連「聽其言、觀其行」的觀望階段都省了。兩岸關係現狀是惡性的向下螺旋發展，即使台美關係改善，也不足以彌補兩岸關係惡化的損失。

他認為，民進黨政府可以拒絕九二共識，但也應該提出兩岸能夠和平發展的替代方案，只可惜民進黨似乎只懂得「辣」，不懂得「和」。兩岸關係再和解，即是要逆轉對抗的向下螺旋為和平的上升螺旋，不僅是化解危機，更為台灣爭取更多的機會與時間。

馬紹章指出，政治人物都在談團結，社會也期待團結，但所作所為都與這兩個根本元素背道而馳。政府獨立機關失去獨立性，看顏色辦事，如NCC、中選會、司法機關、促轉會等等，就會失去人民的信任；社會因顏色而仇視，彼此視為外人，又如何彼此信任？藍綠顏色的滲透已經讓台灣團結的柱子產生裂痕，裂痕如果不修補，只會愈來愈大。