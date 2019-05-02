親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

狙擊「華為」紙牌屋：英國國防大臣「洩密」遭開除

馬紹章：從一個鏡頭、三個焦點看2020大選

2019-05-02 12:20聯合報 記者李仲維╱即時報導

海基會前副董事長兼發言人馬紹章今天在遠見華人精英論壇撰文指出，2020年大選誰想要勝選，要看誰能與選民的改變期待產生共鳴，讓自己成為改變的代表。

馬紹章認為，對選民來說，有了新鏡頭之後，就要對準三個焦點：台灣需不需要改變，有那些地方需要改變，以及誰能帶來改變。

他表示，去年九合一大選，高雄市長一役反映的其實就是高雄市民想要改變的心聲。如果陳其邁當選，高雄市還是會循著陳菊的軌跡前進，不會改變，但韓國瑜當選，高雄就有可能走向一條不一樣的道路。高雄人期待高雄改變，而韓國瑜代表了那個期待。

馬紹章分析，從2016年民進黨全面執政之後，兩岸關係可謂急轉直下，連「聽其言、觀其行」的觀望階段都省了。兩岸關係現狀是惡性的向下螺旋發展，即使台美關係改善，也不足以彌補兩岸關係惡化的損失。

他認為，民進黨政府可以拒絕九二共識，但也應該提出兩岸能夠和平發展的替代方案，只可惜民進黨似乎只懂得「辣」，不懂得「和」。兩岸關係再和解，即是要逆轉對抗的向下螺旋為和平的上升螺旋，不僅是化解危機，更為台灣爭取更多的機會與時間。

馬紹章指出，政治人物都在談團結，社會也期待團結，但所作所為都與這兩個根本元素背道而馳。政府獨立機關失去獨立性，看顏色辦事，如NCC、中選會、司法機關、促轉會等等，就會失去人民的信任；社會因顏色而仇視，彼此視為外人，又如何彼此信任？藍綠顏色的滲透已經讓台灣團結的柱子產生裂痕，裂痕如果不修補，只會愈來愈大。

至於2020年誰能帶來改變？馬紹章表示，只看三個風景就夠了，一是候選人想改變什麼；二是候選人對改變的願景與策略的論述；三是候選人落實改變的能力。現在枱面上這麼多人，對準這個焦點，誰清晰，誰模糊，也就不難判斷了。

前海基會副董事長馬紹章。(聯合報資料照)
前海基會副董事長馬紹章。(聯合報資料照)
分享

韓國瑜民進黨高雄市
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

安徽30萬年古人類化石 提供東亞人類演化新證據

2019-05-02 11:21

郭台銘會川普 港媒：華府介入大選未必會有效果

2019-05-02 10:43

餐廳取名「土八路」 被官方下令整改

2019-05-02 09:20

中美3大分歧未解 劉鶴下周赴美尋求「最終協議」

2019-05-02 12:16

五四運動100周年 廖俊智:中研院不受任何政治型態限制

2019-05-02 10:46

《新聞眼》德先生、賽先生都去哪了？

2019-05-01 18:34

提新疆穆斯林 聯合國秘書長促中尊重人權

2019-05-01 18:22

習近平紀念五四未提德、賽先生 學者：精神背道而馳

2019-05-01 18:19

紀念五四百年 北大黨委書記：為兩個一百年貢獻

2019-05-01 18:04

兩岸城市交流受限九二共識？顏子傑：尋求「桃園共識」

2019-05-01 16:24

懸念30年 那一夜消失的坦克人

2019-05-01 16:12

台商找蔣孝嚴疏通？海基會籲：應循正確管道求助

2019-05-01 16:09

斯里蘭卡爆炸案 中使館稱6名中國公民遇難

2019-05-01 14:08

港大民調：港人對政治狀況最不滿

2019-05-01 12:30

與台斷交後 多明尼加與中國建交一周年互致賀電

2019-05-01 12:06

陸銀保監會擬推12條擴大對外開放措施

2019-05-01 11:44

中國首份以黨名義 簽署中寮命運共同體行動計劃

2019-05-01 10:54

北京世園會 6/29舉行台灣日

2019-05-01 10:20

習近平的鐵哥們 名字叫巴基斯坦

2019-05-01 01:02

港男殺女友案 香港特首：將與台協商

2019-05-01 00:35

紀念五四 習近平大談愛國、愛黨

2019-05-01 00:35

新聞眼／被遺忘的德先生跟賽先生

2019-05-01 00:35

北京世園會北京開園 梵蒂岡國旗意外搶戲

2019-04-30 19:15

孟晚舟案後 又一加拿大人販毒被中國判死刑

2019-04-30 15:43

中俄海上聯合軍演潛艇上陣 貼近實戰化 專家：釋放互信訊號

2019-04-30 13:05

習近平高調紀念五四100年 引國父「做人要愛國」說

2019-04-30 11:33

宋楚瑜接受新華社專訪稱贊同兩制協商？陸委會籲說明

2019-04-30 11:27

美艦高調穿台海 陸專家：美海軍要展其「獨特重要性」

2019-04-30 10:53

宋楚瑜接受新華社專訪 贊同「兩制台灣方案」政治協商

2019-04-30 10:23

UN秘書長訪中談新疆穆斯林困境 促中國維護人權

2019-04-30 10:23

俄導彈巡洋艦群進港 中俄東海軍演實戰化操兵

2019-04-30 10:00

日經：台商接受中國補助 引發影響力加深疑慮

2019-04-30 08:24

中俄軍演潛艇上陣 貼近實戰化

2019-04-30 01:27

嚇阻大陸 日加長飛彈射程 涵蓋釣魚台

2019-04-30 01:25

中美新一輪談判前 美駐華大使發文強調智財權的重要

2019-04-29 19:26

港女命案判29月 被告是否引渡？士檢：尊重司法行使權

2019-04-29 17:56

美艦又過台海 中共外交部回應了

2019-04-29 17:23

高壓下許章潤被撤職引發聲援 評論：物極必反

2019-04-29 16:55

美艦巡航常態化 港媒示警：台海風高浪急

2019-04-29 16:03
看更多

熱門文章

全民公敵真實版！ 6億支「天眼」監控 記者實測7分鐘被識破

2019-05-02 11:00

懸念30年 那一夜消失的坦克人

2019-05-01 16:12

中美新一輪談判之際 大陸宣布銀行保險業大開放

2019-05-01 16:54

台商找蔣孝嚴疏通？海基會籲：應循正確管道求助

2019-05-01 16:09

餐廳取名「土八路」 被官方下令整改

2019-05-02 09:20

鴻海子公司FII發股票 逾4,300名員工領到了

2019-05-01 17:08

五一長假大陸到處塞 「真恨自己沒穿紙尿褲」

2019-05-01 23:40

「復仇者聯盟4」大陸票房破135億 再創紀錄

2019-05-02 10:04

當iPhone銷量大跌 華為出貨暴增50%

2019-05-01 15:41

帶5歲特殊需要兒子入女廁被侮辱 港媽心痛：不要只顧批評不了解

2019-05-01 22:22

大陸科技四巨頭 每天「勞動」過節

2019-05-01 23:27

上海首辦世界犬展 場館外竟賣「狗肉鍋」

2019-05-01 18:38

同學遇情殺…女大生為她擋8刀：我不衝上去她可能會死

2019-05-01 22:28

復仇者聯盟4 大陸最賣座外片

2019-05-02 04:00

美中談判之際…大陸宣布擴大開放銀行業、保險業

2019-05-01 23:59

郭台銘會川普 港媒：華府介入大選未必會有效果

2019-05-02 10:43

《新聞眼》德先生、賽先生都去哪了？

2019-05-01 18:34

兩岸城市交流受限九二共識？顏子傑：尋求「桃園共識」

2019-05-01 16:24

吃榴槤竟驗出酒精反應！男子酒測值逾0.03

2019-05-02 11:51

遭5同學拖廁所圍毆 甘肅初中生忍痛報告老師…死了

2019-05-01 18:16

種善因、結善果！11年前助她讀書11年後獲她救命

2019-05-01 22:25

二奶現象和你想得不太一樣 賺得少也會婚外包養

2019-05-01 18:04

安徽30萬年古人類化石 提供東亞人類演化新證據

2019-05-02 11:21

不顧豬肉量不足 陸暫停加拿大2家豬肉進口商

2019-05-02 10:59

八達嶺長城5.4萬人打卡 北京世園會大塞車

2019-05-02 12:44

習近平紀念五四未提德、賽先生 學者：精神背道而馳

2019-05-01 18:19

A股量縮 上月市值蒸發4兆

2019-05-02 03:14

中美3大分歧未解 劉鶴下周赴美尋求「最終協議」

2019-05-02 12:16

馬紹章：從一個鏡頭、三個焦點看2020大選

2019-05-02 12:20

大陸銀行保險業 擴大開放

2019-05-01 23:27

提新疆穆斯林 聯合國秘書長促中尊重人權

2019-05-01 18:22

五四運動100周年 廖俊智:中研院不受任何政治型態限制

2019-05-02 10:46

「刷臉」過安檢 深圳機場率先試行

2019-05-02 04:01

南早：北京須更努力說服世界 不會步日德後塵

2019-05-01 16:12

台協返鄉辦徵才博覽會 海基會提醒不能邀陸企

2019-05-01 16:53

紀念五四百年 北大黨委書記：為兩個一百年貢獻

2019-05-01 18:04

陸委會諮詢委員建議政府 思考與大陸產業差異化發展

2019-05-01 22:46

斯里蘭卡爆炸案 中使館稱6名中國公民遇難

2019-05-01 14:08

非洲豬瘟衝擊 中國豬肉價一年來大漲46%

2019-05-01 22:24

陸五大保險企業報喜 一天賺44億

2019-05-02 03:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top