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中美3大分歧未解 劉鶴下周赴美尋求「最終協議」

2019-05-02 12:16聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

中美第10輪高層級貿易談判昨天在北京結束，儘管白宮稱次談判「富有成效」，但美媒引述消息指，兩國仍有3大分歧未解：撤銷關稅安排、中方產業補貼、以及雲計算市場開放等。中方首席代表劉鶴下周將率領100多人代表團赴美，展開新一輪談判，尋求最終達成協議。

美國「華爾街日報」引述熟悉談判情況的人士透露，美國貿易代表賴海哲和財長米努勤昨天結束短暫訪問北京，與中方代表磋商。

但據稱，兩國仍有3項分歧仍未彌合：一、雙方相互徵收的懲罰性關稅，會有多少將被保留；二、北京對國企扶持政策；三、北京向外資開放雲計算市場。

大陸副總理劉鶴為首的中方代表團將於下周回訪華盛頓，展開新一輪中美磋商。報導指出，上述議題將使會談面臨「滿滿的議程」。

知情人士透露，劉鶴下周將率領來自十幾個政府部門、合共100多名官員組成的代表團，在華盛頓展開第11輪中美高層級貿易談判，此舉顯示中國政府認為雙方能敲定最終細節。事實上，這次會談焦點之一，是要達成一份中英文的中美協議草案。

至於如何縮小分歧？報導說，在中美互徵關稅何時取消問題上，中方希望完全取消這些關稅舉措，但美國總統川普及其他美方官員則暗示，可能保留第一批關稅措施，即對500億美元中國商品加徵的關稅。

一名熟悉談判情況的人士表示，雙方正在研究的一項方案，是根據中美兩國間貿易額的百分比來調整關稅。500億美元相當於中國對美國出口總額的10%，因而中國也將維持對10%的美國商品進口額加徵關稅，由於中國對美國商品的進口總額要少得多，因此被徵收關稅的美國商品總額只有約130億美元。

中方對產業補貼問題方面，報導指出，美國一直抱怨中共當局提供補貼、令國內企業享有不公平的競爭優勢；導致產能過剩後，又造成中國產品在海外市場傾銷。其中一名知情人士稱，雙方尚未就此達成一致，也未確定是否會在無法解決補貼問題的情況下，達成一項整體貿易協議。

對於雲計算市場對外資開放，報導引述一名熟悉談判情況的人士稱，北京希望逐步取消外資持股上限。這一問題很關鍵，因為亞馬遜、微軟和蘋果等企業已投資不少資源試圖在中國大陸開展雲服務，但仍受到監管方面的限制。

但中美雙方仍未達成一致的包括牌照和數據轉移問題，美方還要求中方放鬆嚴格的網路安全法。

另外，針對中美昨天結束的北京回合談判，白宮新聞秘書桑德斯表示，會談仍聚焦於在重要的結構性問題上取得實質性進展以及重新平衡美中貿易關係。她表示，談判將於5月8日繼續進行。

國務院副總理劉鶴（右）昨在北京親迎美國財長米努勤（中）及貿易代表賴海哲（左），進...
國務院副總理劉鶴（右）昨在北京親迎美國財長米努勤（中）及貿易代表賴海哲（左），進行新一輪貿易談判。（美聯社）
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