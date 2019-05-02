中美3大分歧未解 劉鶴下周赴美尋求「最終協議」

2019-05-02 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



中美第10輪高層級貿易談判昨天在北京結束，儘管白宮稱次談判「富有成效」，但美媒引述消息指，兩國仍有3大分歧未解：撤銷關稅安排、中方產業補貼、以及雲計算市場開放等。中方首席代表劉鶴下周將率領100多人代表團赴美，展開新一輪談判，尋求最終達成協議。

美國「華爾街日報」引述熟悉談判情況的人士透露，美國貿易代表賴海哲和財長米努勤昨天結束短暫訪問北京，與中方代表磋商。

但據稱，兩國仍有3項分歧仍未彌合：一、雙方相互徵收的懲罰性關稅，會有多少將被保留；二、北京對國企扶持政策；三、北京向外資開放雲計算市場。

大陸副總理劉鶴為首的中方代表團將於下周回訪華盛頓，展開新一輪中美磋商。報導指出，上述議題將使會談面臨「滿滿的議程」。

知情人士透露，劉鶴下周將率領來自十幾個政府部門、合共100多名官員組成的代表團，在華盛頓展開第11輪中美高層級貿易談判，此舉顯示中國政府認為雙方能敲定最終細節。事實上，這次會談焦點之一，是要達成一份中英文的中美協議草案。

至於如何縮小分歧？報導說，在中美互徵關稅何時取消問題上，中方希望完全取消這些關稅舉措，但美國總統川普及其他美方官員則暗示，可能保留第一批關稅措施，即對500億美元中國商品加徵的關稅。

一名熟悉談判情況的人士表示，雙方正在研究的一項方案，是根據中美兩國間貿易額的百分比來調整關稅。500億美元相當於中國對美國出口總額的10%，因而中國也將維持對10%的美國商品進口額加徵關稅，由於中國對美國商品的進口總額要少得多，因此被徵收關稅的美國商品總額只有約130億美元。

中方對產業補貼問題方面，報導指出，美國一直抱怨中共當局提供補貼、令國內企業享有不公平的競爭優勢；導致產能過剩後，又造成中國產品在海外市場傾銷。其中一名知情人士稱，雙方尚未就此達成一致，也未確定是否會在無法解決補貼問題的情況下，達成一項整體貿易協議。

對於雲計算市場對外資開放，報導引述一名熟悉談判情況的人士稱，北京希望逐步取消外資持股上限。這一問題很關鍵，因為亞馬遜、微軟和蘋果等企業已投資不少資源試圖在中國大陸開展雲服務，但仍受到監管方面的限制。

但中美雙方仍未達成一致的包括牌照和數據轉移問題，美方還要求中方放鬆嚴格的網路安全法。