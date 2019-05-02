親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

全民公敵真實版！6億支「天眼」監控 記者實測7分鐘被識破

拒檢咬警判無罪？是司法銅人陣 還是警察巨嬰化？

安徽30萬年古人類化石 提供東亞人類演化新證據

2019-05-02 11:21聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的研究團隊，在安徽省東至縣華龍洞連續5年發掘，發現距今約30萬年的30多件古人類化石，揭示這一時期東亞大陸人類已出現向早期現代人演化過渡的趨勢，提供東亞地區人類演化及從古老型人類向早期現代人演化過渡的新證據。

中新網報導，中國科學家完成重大古人類化石發現及研究成果論文，獲「美國國家科學院院刊」發表，為深入探討東亞古人類演化模式提供新證據。華龍洞也成為繼周口店之後，在中國發現的出土人類化石最豐富，包含石器及其他古人類生活證據的綜合古人類遺址

研究團隊2013年以來對華龍洞展開系統發掘，先後發現30多件古人類化石，當中包括16個古人類個體，其中編號為華龍洞6號的頭骨保存最為完整；又發現100多件古人類製作使用的石器及40多種哺乳動物化石，以及動物骨骼表面切割、砍砸痕迹等反映古人類生生活的多種證據。通過鈾系測年、動物群組成分析及地層對比等多種方法綜合研究，古人類化石年代確定為距今33.1萬至27.5萬年之間。

研究發現，距今約30萬年的華龍洞人類頭骨、下頜骨和牙齒呈現與東亞中更新世直立人、更新世晚期人類及現代人類相似的混合特徵，亦具有一系列與周口店等東亞更新世中期人類一致的原始特徵，並與多數中國更新世人類化石特徵相似，體現東亞地區更新世人類演化的區域總體趨勢。

研究團隊表示，距今30萬至13萬年的中更新世晚期是東亞古人類演化的重要時間段，直立人消失與古老型智人繁盛、多樣演化、不同古人類成員出現，以及古老型人類向早期現代人演化等一系列重要演化都在這一時期發生。

據了解，華龍洞古人類生活信息主要來自石製品和人類對動物資源的利用，研究團隊未來對華龍洞石製品、動物化石及痕迹標本的深入研究，將進一步揭示該遺址性質及古人類對生態環境的適應策略等多方面信息。

A：頭骨化石出土狀况；B：去除地層堆積物後的頭骨骨化石碎片；C-F：3D虛擬復原...
A：頭骨化石出土狀况；B：去除地層堆積物後的頭骨骨化石碎片；C-F：3D虛擬復原頭骨化石。（中國科學院古脊椎動物與古人類研究所網站）
分享

化石遺址牙齒
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

餐廳取名「土八路」 被官方下令整改

2019-05-02 09:20

五四運動100周年 廖俊智:中研院不受任何政治型態限制

2019-05-02 10:46

郭台銘會川普 港媒：華府介入大選未必會有效果

2019-05-02 10:43

《新聞眼》德先生、賽先生都去哪了？

2019-05-01 18:34

提新疆穆斯林 聯合國秘書長促中尊重人權

2019-05-01 18:22

習近平紀念五四未提德、賽先生 學者：精神背道而馳

2019-05-01 18:19

紀念五四百年 北大黨委書記：為兩個一百年貢獻

2019-05-01 18:04

兩岸城市交流受限九二共識？顏子傑：尋求「桃園共識」

2019-05-01 16:24

懸念30年 那一夜消失的坦克人

2019-05-01 16:12

台商找蔣孝嚴疏通？海基會籲：應循正確管道求助

2019-05-01 16:09

斯里蘭卡爆炸案 中使館稱6名中國公民遇難

2019-05-01 14:08

港大民調：港人對政治狀況最不滿

2019-05-01 12:30

與台斷交後 多明尼加與中國建交一周年互致賀電

2019-05-01 12:06

陸銀保監會擬推12條擴大對外開放措施

2019-05-01 11:44

中國首份以黨名義 簽署中寮命運共同體行動計劃

2019-05-01 10:54

北京世園會 6/29舉行台灣日

2019-05-01 10:20

習近平的鐵哥們 名字叫巴基斯坦

2019-05-01 01:02

港男殺女友案 香港特首：將與台協商

2019-05-01 00:35

紀念五四 習近平大談愛國、愛黨

2019-05-01 00:35

新聞眼／被遺忘的德先生跟賽先生

2019-05-01 00:35

北京世園會北京開園 梵蒂岡國旗意外搶戲

2019-04-30 19:15

孟晚舟案後 又一加拿大人販毒被中國判死刑

2019-04-30 15:43

中俄海上聯合軍演潛艇上陣 貼近實戰化 專家：釋放互信訊號

2019-04-30 13:05

習近平高調紀念五四100年 引國父「做人要愛國」說

2019-04-30 11:33

宋楚瑜接受新華社專訪稱贊同兩制協商？陸委會籲說明

2019-04-30 11:27

美艦高調穿台海 陸專家：美海軍要展其「獨特重要性」

2019-04-30 10:53

宋楚瑜接受新華社專訪 贊同「兩制台灣方案」政治協商

2019-04-30 10:23

UN秘書長訪中談新疆穆斯林困境 促中國維護人權

2019-04-30 10:23

俄導彈巡洋艦群進港 中俄東海軍演實戰化操兵

2019-04-30 10:00

日經：台商接受中國補助 引發影響力加深疑慮

2019-04-30 08:24

中俄軍演潛艇上陣 貼近實戰化

2019-04-30 01:27

嚇阻大陸 日加長飛彈射程 涵蓋釣魚台

2019-04-30 01:25

中美新一輪談判前 美駐華大使發文強調智財權的重要

2019-04-29 19:26

港女命案判29月 被告是否引渡？士檢：尊重司法行使權

2019-04-29 17:56

美艦又過台海 中共外交部回應了

2019-04-29 17:23

高壓下許章潤被撤職引發聲援 評論：物極必反

2019-04-29 16:55

美艦巡航常態化 港媒示警：台海風高浪急

2019-04-29 16:03

江澤民神隱一年 傳現身揚州祭祖

2019-04-29 15:48

習近平：堅持開放發展 媒體分析：意在向川普喊話

2019-04-29 15:47
看更多

熱門文章

全民公敵真實版！ 6億支「天眼」監控 記者實測7分鐘被識破

2019-05-02 11:00

懸念30年 那一夜消失的坦克人

2019-05-01 16:12

中美新一輪談判之際 大陸宣布銀行保險業大開放

2019-05-01 16:54

「天眼」快狠準！4次抓拍、98%相似 10分鐘逮弒母北大生

2019-05-01 12:50

台商找蔣孝嚴疏通？海基會籲：應循正確管道求助

2019-05-01 16:09

與台斷交後 多明尼加與中國建交一周年互致賀電

2019-05-01 12:06

鴻海子公司FII發股票 逾4,300名員工領到了

2019-05-01 17:08

五一長假大陸到處塞 「真恨自己沒穿紙尿褲」

2019-05-01 23:40

餐廳取名「土八路」 被官方下令整改

2019-05-02 09:20

當iPhone銷量大跌 華為出貨暴增50%

2019-05-01 15:41

上海狗展附近餐廳公然賣狗肉 英國狗會宣布抵制

2019-05-01 12:17

「復仇者聯盟4」大陸票房破135億 再創紀錄

2019-05-02 10:04

帶5歲特殊需要兒子入女廁被侮辱 港媽心痛：不要只顧批評不了解

2019-05-01 22:22

上海首辦世界犬展 場館外竟賣「狗肉鍋」

2019-05-01 18:38

大陸科技四巨頭 每天「勞動」過節

2019-05-01 23:27

同學遇情殺…女大生為她擋8刀：我不衝上去她可能會死

2019-05-01 22:28

復仇者聯盟4 大陸最賣座外片

2019-05-02 04:00

美中談判之際…大陸宣布擴大開放銀行業、保險業

2019-05-01 23:59

兩岸城市交流受限九二共識？顏子傑：尋求「桃園共識」

2019-05-01 16:24

《新聞眼》德先生、賽先生都去哪了？

2019-05-01 18:34

遭5同學拖廁所圍毆 甘肅初中生忍痛報告老師…死了

2019-05-01 18:16

二奶現象和你想得不太一樣 賺得少也會婚外包養

2019-05-01 18:04

郭台銘會川普 港媒：華府介入大選未必會有效果

2019-05-02 10:43

種善因、結善果！11年前助她讀書11年後獲她救命

2019-05-01 22:25

解放軍海軍艦艇編隊靠泊香港 開放市民參觀

2019-05-01 12:58

習近平紀念五四未提德、賽先生 學者：精神背道而馳

2019-05-01 18:19

A股量縮 上月市值蒸發4兆

2019-05-02 03:14

在美國被告賣假貨以2.5億美元和解 阿里巴巴堅稱這一句話

2019-05-01 12:50

大陸銀行保險業 擴大開放

2019-05-01 23:27

提新疆穆斯林 聯合國秘書長促中尊重人權

2019-05-01 18:22

不顧豬肉量不足 陸暫停加拿大2家豬肉進口商

2019-05-02 10:59

港大民調：港人對政治狀況最不滿

2019-05-01 12:30

南早：北京須更努力說服世界 不會步日德後塵

2019-05-01 16:12

五四運動100周年 廖俊智:中研院不受任何政治型態限制

2019-05-02 10:46

「刷臉」過安檢 深圳機場率先試行

2019-05-02 04:01

台協返鄉辦徵才博覽會 海基會提醒不能邀陸企

2019-05-01 16:53

紀念五四百年 北大黨委書記：為兩個一百年貢獻

2019-05-01 18:04

吃榴槤竟驗出酒精反應！男子酒測值逾0.03

2019-05-02 11:51

安徽30萬年古人類化石 提供東亞人類演化新證據

2019-05-02 11:21

陸委會諮詢委員建議政府 思考與大陸產業差異化發展

2019-05-01 22:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top