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陸委會諮詢委員建議政府 思考與大陸產業差異化發展

2019-05-01 22:46聯合報 記者李仲維╱即時報導

陸委會日前舉行諮詢委員會議，討論主題為大陸新制定的外商投資法。有諮詢委員建議政府思考與大陸產業差異化發展，例如台灣資通訊產業是強項，未來可與美國強化AI與5G的鏈結，切入美國供應鏈體系，發展數位經濟。

陸委會指出，諮詢委員在引言報告中指出，基於原有法規基礎，以及大陸官方公開表態，原則上台商應可比照適用外商投資法相關規定，但對台商而言，除了與外商同樣增加投資誘因，也同樣必須面對投資資訊報告與通過安全審查的不確定風險，相較於外商，台商還將面對優惠待遇差距縮小的投資環境變遷問題。

部分委員指出，依據經濟部調查，台商赴海外投資主要係因配合客戶的要求，陸方短期內通過外商投資法，雖回應美國在美中貿易衝突的關切，但因適用對象不限於美商，且落實程度尚待檢驗，該法通過後，雖可透過開放留住外商，但整體環境仍不利吸引外商赴陸投資。

也有委員指出，過去台灣以出口帶動經濟成長，在目前全球貿易在地生產的短鏈趨勢下，已很難再有效擴大出口，建議政府參考德國鄰近國家所採與大國產業差異化的發展策略，思考與大陸產業差異化發展。而台灣資通訊產業是強項，未來可與美國強化AI與5G的鏈結，切入美國供應鏈體系，發展數位經濟。

部分委員提及，目前是台灣產業轉型契機，政府推出台商回台投資方案措施，可從提升產業競爭力戰略思維，加強政策力道，帶動關聯產業整體效益。惟應注意相關配套，提供充足勞動力與技術人才，避免影響國內產業招募人才。此外，建議政府鬆綁服務業，引導境外資金投入長照、都更、金融服務或雙語教育等產業，或藉機推動新的商業營運模式，帶動台灣下一波的經濟發展。

另有委員提及，智慧財產權、技術移轉及國家補貼係美中貿易衝突中，美方主要關切的議題，未來外商投資法實行條例有關智慧財產權保護、國安審查如何制定與落實執行，廠商與政府均應持續關注。

台商陸委會
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