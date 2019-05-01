習近平紀念五四未提德、賽先生 學者：精神背道而馳

2019-05-01 18:19 世界日報 中國新聞組／北京1日電



紀念五四運動100周年大會4月30日在北京人民大會堂隆重舉行。 （新華社） 分享 facebook 中國國家主席習近平4月30日出席紀念五四運動100周年大會，在發表紀念講話中，多次強調「愛國主義」和「黨的領導」，還表示，當代愛國主義的本質就是堅持「愛國和愛黨、愛社會主義」高度統一。對此，有學者指出，這種說法與五四精神背道而馳。

今年是五四運動100周年，也是中共建政70周年，紀念活動高規格在人民大會堂舉行，中央政治局常委也全員出席。

發生於1919年的五四運動，緣於國人上街抗議當時北洋政府未捍衛國家利益，反對外國對中國的入侵，後來發展成中國知識界和青年學生的新文化運動，號召引入西方的科學和民主。

BBC中文網報導，在將近一小時的講話中，習近平更著重愛國主義。他強調，五四運動的「核心是愛國主義。」反之，對五四運動突出的「民主（德先生）與科學（賽先生）」精神，以及反封建等主題卻著墨不多。

中央社指出，在習的演講中，「愛國」一詞更被提及了18次。

學者胡平對BBC中文網說，「當時學生雖然反對西方列強的行為，但並不排斥外來思想，其訴求多樣化，簡單地用愛國來定義五四運動有很大偏頗。」對於習近平強調，「當代中國，愛國主義的本質就是堅持愛國和愛黨、愛社會主義高度統一。」胡平表示，這種說法與五四精神「最相背離」。

胡平說，五四運動的核心是批判政府，反對政府簽訂與日本簽訂《對華21條要求》。「這明顯說明，愛國不等於愛政府，而是以對政府提出異議的方式實現。」

紀念五四運動100周年大會4月30日在北京人民大會堂隆重舉行，中國國家主席習近平在大會上發表重要講話。 （新華社） 分享 facebook

習近平在講話中還鼓勵青年擔當時代責任，其引用毛澤東「自信人生二百年，會當水擊三千里」，並對青年喊話，「一個人不愛國，甚至欺騙祖國、背叛祖國，那在自己的國家、在世界上都是很丟臉的，也是沒有立足之地的」。但近年來，當局卻持續整頓高校教師，清查高校思政課，並打壓幫助工人維權的學生團體。

胡平指出，由於中國缺少結社自由，最能夠採取集體行動的就是學生。當具有廣泛社會背景的學生走上街頭，就形成民主運動的先鋒和主力，這是令當局最恐懼的地方。

此外，港媒報導，香港教育界前立法會議員張文光認為，「愛黨」是習近平後來的演繹。他稱，要真正繼承五四精神，就應推動中國走向科學與民主，讓學生有獨立思考和自由選擇。