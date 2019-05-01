《新聞眼》德先生、賽先生都去哪了？

2019-05-01 18:34 世界日報 記者 世界日報 記者 羅印冲



中共總書記習近平在紀念五四運動100周年大會上，大談愛國主義，並強調，愛國就要愛黨（中共），要堅持中共領導，這顯然已是中共詮釋下的五四精神。當年五四思潮，固有愛國情緒，卻也呼喊「德先生」（民主）和「賽先生」（科學），探索復興之路。這些在習的談話中，都付之闕如。

五四運動爆發於1919年，至今已過一個世紀，但100年前由青年學生為主體的社會運動，最後激起包括廣大民眾、工商人士等參與的示威遊行、請願、罷課、罷工等行動，卻是近現代中國不可或缺的一次思想洗禮。

運動爆發的起因是，一次大戰結束後，列強在巴黎和會中，將戰敗國德國在山東的權益，轉讓給日本，北洋政府未能捍衛國家利益，引爆人民極度不滿。當時最著名的口號是，「外爭國權，內除國賊」。

時間拉長一點，五四精神可追溯到1915年中日簽訂「21條要求」，到1926年北伐戰爭這段時間。中國知識界和青年學生反思及批判華夏傳統文化，呼喊追隨「德先生」和「賽先生」，探索復興中華之路的新文化運動。但從習近平的長篇談話看，對於百年前這場具有畫時代意義的重大事件，中共依然只擷取了對其鞏固政權、凝聚內部有利的「愛國主義」論點。

尤其令人遺憾的是，幾乎沒有觸及當年參與運動者對「德先生」和「賽先生」引進中國的訴求。儘管狹義的五四運動可被解釋為愛國運動，但愛國就要愛黨，就要堅持中共領導，又與五四精神有些背離。

在這場運動中，民主與科學無疑是最重要的核心，只有愛國主義的五四，其面向究竟是過於簡單化了。