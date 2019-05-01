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兩岸城市交流受限九二共識？顏子傑：尋求「桃園共識」

2019-05-01 16:24聯合報 記者林育瑩╱即時報導

兩岸城市交流有「路障」？議員謝美英今日在桃園市議會質詢秘書處時，提到桃園自104年起成立兩岸事務小組，但先前桃園市長鄭文燦曾受訪稱「桃園開綠燈」，但訪問大陸有「路障」，謝美英問「路障」是否叫九二共識？市府祕書處長顏子傑表示，盼能將政治立場、政治設限都放一邊，沒有九二共識問題，只要府會間有「桃園共識」，兩岸交流就能往前走。

議員謝美英說，桃園市長鄭文燦在綠營中，兩岸態度上是最為和緩的首長，但桃園在兩岸交流上仍有「路障」，當中的阻礙是否指的就是「九二共識」？更問市府開綠燈的具體做法？

桃園市秘書處長顏子傑回應，九二共識是中央層級議題，他不適合回答，但鄭文燦的態度是「和中愛台」，希望用對話取代對立，他提到，兩岸城市交流不應該設有路障，也不應該預設政治前提。他說，不管有沒有九二共識，只要議會跟市府對兩岸城市交流有「桃園共識」，兩岸城市交流就可以繼續往前走。

顏子傑說，過去的四年，市府兩岸城市交流的活動大概有261次，不論是文化、教育、農業等項都有交流。市府對兩岸城市交流的態度是採取開放，希望有多一點溝通、多一點對話的機會。

不過輪到議員舒翠玲質詢時，則認為顏發言會受到陸委會的警告，更懷疑顏子傑是不是多個身分，叫「陸委會主委」，更指稱桃園共識是陸委會的政策嗎？是用什麼樣立場發言？更警告他可能會觸犯到陸委會的主張。他問顏子傑桃園共識是什麼？可以具體告訴我們嗎？

顏子傑解釋，只要對桃園好的事情，都願意去推動。舒翠玲反問，「是不是有台北共識、新北共識、高雄共識是嗎？」議員痛批顏發言逾越身分。

對此，顏子傑回應，身為桃市府負責兩岸業務的主管，針對兩岸城市交流的善意發言，盼能將政治立場、政治設限都放一邊，為了是桃園與中國大陸的城市常態性交流，也尋求經貿合作的機會，尋求「桃園共識」。

兩岸城市交流有「路障」，議員問是否稱「九二共識」，桃園市秘書處長顏子傑表示，盼能...
兩岸城市交流有「路障」，議員問是否稱「九二共識」，桃園市秘書處長顏子傑表示，盼能將政治立場、政治設限都放一邊，為了是桃園與中國大陸的城市常態性交流，也尋求經貿合作的機會，尋求「桃園共識」。記者林育瑩／翻攝
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九二共識陸委會鄭文燦
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