台商找蔣孝嚴疏通？海基會籲：應循正確管道求助

2019-05-01 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



媒體報導，一名台商爆料，國民黨榮譽副主席蔣孝嚴創立的「中國台商促進協會」，拿了3150萬卻不幫忙喬事，還得自掏腰包4千萬人民幣，才得以解除境管回台。對此，海基會今天表示，經查近兩年內，海基會並無受理符合相關人時地物的陳情案件，另外也呼籲台商在大陸遇到類似經貿糾紛問題，應尋求正確管道求助。

鏡周刊報導，一名吳姓台商一年半前因投資糾紛遭中國大陸境管，被要求繳交人民幣4千萬元（約新台幣1.8億元）才能回台，吳姓台商找上由蔣孝嚴擔任理事長的「中國台商發展促進協會」幫忙，先給財務長鳳姓女子人民幣700萬元的作業費，並與蔣在大陸見面，但最後還是靠自己付錢給大陸官方才能回台。

海基會發言人管安露表示，經查近兩年內，海基會並無受理符合相關人時地物的陳情案件。她說，台商在大陸經商可能面對諸多問題，假如遇到經營或其他方面的問題，台商可透過電話或書信方式與海基會連絡，海基會將盡速與相關單位連繫協處。