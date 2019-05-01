斯里蘭卡爆炸案 中使館稱6名中國公民遇難

2019-05-01 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



據中國駐斯里蘭卡大使館4月30日晚間發布消息，斯里蘭卡「4·21爆炸」襲擊共導致6名中國公民不幸遇難、5名中國公民受傷。

新華社報導，4月21日，斯里蘭卡境內多地發生爆炸襲擊，造成250餘人喪生、500餘人受傷。事發後，中國駐斯大使館啟動應急預案。25日，使館確認兩名中國公民在襲擊中遇難，4名中國公民疑似遇難。