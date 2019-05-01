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解放軍海軍艦艇編隊靠泊香港 開放市民參觀

2019-05-01 12:58聯合報 記者許依晨╱即時報導

4月30日，解放軍海軍艦艇編隊的導彈驅逐艦海口艦、導彈護衛艦黃山艦，在執行完解放軍海軍成立70周年閲艦任務返航歸建途中靠泊香港，此次在香港停留期間，解放軍海軍艦艇編隊將於5月1日到4日開放給香港社團和青少年團體參觀。

中新社報導，當日上午，香港社會各界和駐軍海陸空三軍官兵代表提早來到碼頭，等候艦艇編隊官兵到來。

駐港部隊司令員陳道祥致詞時表示，歡迎艦艇編隊靠泊駐港部隊昂船洲海軍基地，「希望編隊此行能夠讓廣大香港同胞共同見證祖國的偉大成就、人民海軍的發展壯大，同時編隊官兵可以親身體驗香港回歸祖國後的巨大變化，切身感受香港同胞對祖國現代化建設的重大貢獻和對人民解放軍的深厚情誼」。

艦艇編隊指揮員、解放軍海軍上校王先軍指出，中國海軍成立70周年，近年來進入了一個建設的黃金時期，已經成為一支能夠捍衛國家主權安全，維護國家海洋權益，應對多重安全威脅和完成多樣化軍事任務的海上鋼鐵長城，相信這次編隊靠港一定會以一個嶄新的姿態迎接香港市民。主禮嘉賓和市民代表在歡迎儀式後登艦參觀。

香港回歸中國以來，中國海軍艦艇編隊曾於2001年、2004年、2009年、2012年和2017年停靠過香港，期間開放了部分艦艇供香港市民參觀。其中，海口艦曾於2012年完成亞丁灣護航任務返航途中停靠香港。

4月30日，由導彈驅逐艦海口艦、導彈護衛艦黃山艦組成中國人民解放軍海軍艦艇編隊，...
4月30日，由導彈驅逐艦海口艦、導彈護衛艦黃山艦組成中國人民解放軍海軍艦艇編隊，在執行完海軍成立70周年閲艦任務返航歸建途中靠泊香港。（中新網）
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4月30日，中共解放軍海軍艦艇編隊，在執行完海軍成立70周年閲艦任務返航歸建途中...
4月30日，中共解放軍海軍艦艇編隊，在執行完海軍成立70周年閲艦任務返航歸建途中靠泊香港。（中新網）
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香港回歸海軍解放軍
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