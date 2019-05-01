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美聯社：郭台銘正前往美國白宮但原因不明

與台斷交後 多明尼加與中國建交一周年互致賀電

2019-05-01 12:06聯合報 記者許依晨╱即時報導

大陸國家主席習近平5月1日與多明尼加總統梅迪納互致賀電，慶祝兩國建交一週年。習近平在賀電中指出，事實證明，中多建交是雙方高瞻遠矚作出的正確政治決斷，得到兩國人民一致擁護。

與我長達77年邦誼的多明尼加，去年5月1日早上無預警宣布與我國斷交並與中國大陸建交。中多建交一周年，習近平今與梅迪納互致賀電，慶祝兩國建交一週年。

新華社報導，習近平在賀電中指出，「去年5月，中國同多明尼加正式建立外交關係，揭開了兩國關係新篇章，去年11月，你成功對中國進行國事訪問，我們共同規劃兩國關係發展藍圖，達成很多重要共識。在雙方共同努力下，中多各領域交流合作正穩步向前推進，建交成果不斷湧現」。

習近平說，「事實證明，中多建交是雙方高瞻遠矚作出的正確政治決斷，得到兩國人民一致擁護。我高度重視中多關係發展，願同你一道努力，引領兩國友好合作持續走向深入，促進共同發展，造福兩國和兩國人民」。

梅迪納在賀電中表示，多中建交一年來各領域交流與合作取得重要進展，雙邊關係內涵不斷豐富，多明尼加已成為「一帶一路」倡議的重要組成，對建立在平等互利基礎上的多中關係前景充滿期待，願繼續加強對華合作，造福兩國人民。

2018年11月2日，大陸國家主席習近平（右）在北京人民大會堂與多明尼加總統梅迪...
2018年11月2日，大陸國家主席習近平（右）在北京人民大會堂與多明尼加總統梅迪納舉行會談。（新華網）
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習近平多明尼加一帶一路
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