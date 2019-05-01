與台斷交後 多明尼加與中國建交一周年互致賀電

2019-05-01 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸國家主席習近平5月1日與多明尼加總統梅迪納互致賀電，慶祝兩國建交一週年。習近平在賀電中指出，事實證明，中多建交是雙方高瞻遠矚作出的正確政治決斷，得到兩國人民一致擁護。

與我長達77年邦誼的多明尼加，去年5月1日早上無預警宣布與我國斷交並與中國大陸建交。中多建交一周年，習近平今與梅迪納互致賀電，慶祝兩國建交一週年。

新華社報導，習近平在賀電中指出，「去年5月，中國同多明尼加正式建立外交關係，揭開了兩國關係新篇章，去年11月，你成功對中國進行國事訪問，我們共同規劃兩國關係發展藍圖，達成很多重要共識。在雙方共同努力下，中多各領域交流合作正穩步向前推進，建交成果不斷湧現」。

習近平說，「事實證明，中多建交是雙方高瞻遠矚作出的正確政治決斷，得到兩國人民一致擁護。我高度重視中多關係發展，願同你一道努力，引領兩國友好合作持續走向深入，促進共同發展，造福兩國和兩國人民」。