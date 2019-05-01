中國首份以黨名義 簽署中寮命運共同體行動計劃

2019-05-01 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中共中央總書記習近平與寮國人民革命黨中央總書記、國家主席本揚4月30日在北京簽署《中國共產黨和寮國人民革命黨關於構建中老命運共同體行動計劃》，這是中國首份以黨的名義簽署的構建人類命運共同體雙邊合作文件。

新華網報導，不僅是中國首份以黨的名義簽署的構建人類命運共同體雙邊合作文件，也是共產黨十八大以來，習近平親自簽署的為數不多的雙邊合作文件之一，充分體現黨和國家最高領導人的高度重視。

這份行動計劃全文5000餘字，總體目標是著眼未來五年，推進戰略溝通與互信、務實合作與聯通、政治安全與穩定、人文交流與旅遊、綠色與可持續發展「五項行動」，為中寮關係長遠發展規劃時間表和路線圖。

分析人士指出，這是中國國首份以黨的名義簽署的構建人類命運共同體雙邊合作文件。行動計劃的簽署是此次本揚訪中的最大亮點和重要成果之一，這份文件不僅是開創中老關係新時代的綱領性文件，也在地區和國際上對推動構建人類命運共同體具有重要引領示範意義。

報導稱，寮國是中國社會主義友好鄰邦，目前兩國關係處於歷史最好時期。自2013年3月習近平提出構建人類命運共同體理念後，寮方高度認同並積極響應。

本揚自2016年就任寮國黨和國家最高領導人後，曾五次訪問中國。2018年5月本揚訪問期間，習近平在同本揚會晤時強調，隨著中寮關係進入新的發展階段，雙方應在鞏固命運共同體共識基礎上，聚焦命運共同體建設，推動其由理念轉化為行動、由願景轉變為現實，讓中寮命運共同體落地生根、開花結果。

有觀察人士注意到，此次簽署行動計劃也是中共十八大以來，習近平親自簽署的為數不多的雙邊合作文件之一，充分體現共產黨和中國國家最高領導人的高度重視。