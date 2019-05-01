中共高調紀念五四 陸學者反問：現能允許學生遊行？

2019-05-01 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共昨天高調紀念五四運動一百周年，中共總書記習近平並發表長達七千多字的談話，大談愛國與愛黨。不過，大陸政治學者張鳴對德國之音表示，「當時政府是允許學生遊行的。現在你能允許嗎？」

據香港星島日報報導，五四運動發生於一九一九年五月四日，為抗議北洋政府允許列強瓜分中國、將德國在山東的權益轉讓給日本，大批青年學生、部分市民走上街頭示威、罷工罷課。

在思想文化領域，彼時青年學生深受五四新文化運動影響，陳獨秀主編的《新青年》雜誌提倡民主與科學（「德先生」與「賽先生」），激發了青年的愛國救國熱情，為五四運動奠定了基礎。同時，馬克思主義也因為新文化運動傳入中國，催生中國共產黨。

報導指出，因批評中共當局被停職調查的北京清華大學教授許章潤，近日對美國之音表示，「五四運動」象徵中國人民，尤其是學生和學者的「覺醒」，明白自己有權利和義務，對這個國家的政治前途暢所欲言，「紀念五四還需要立基於這一『主體的覺醒』。」