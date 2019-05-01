親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜應該選總統嗎？老天鵝民調一面倒 77％希望他…

中共高調紀念五四 陸學者反問：現能允許學生遊行？

2019-05-01 09:40聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共昨天高調紀念五四運動一百周年，中共總書記習近平並發表長達七千多字的談話，大談愛國與愛黨。不過，大陸政治學者張鳴對德國之音表示，「當時政府是允許學生遊行的。現在你能允許嗎？」

據香港星島日報報導，五四運動發生於一九一九年五月四日，為抗議北洋政府允許列強瓜分中國、將德國在山東的權益轉讓給日本，大批青年學生、部分市民走上街頭示威、罷工罷課。

在思想文化領域，彼時青年學生深受五四新文化運動影響，陳獨秀主編的《新青年》雜誌提倡民主與科學（「德先生」與「賽先生」），激發了青年的愛國救國熱情，為五四運動奠定了基礎。同時，馬克思主義也因為新文化運動傳入中國，催生中國共產黨。

報導指出，因批評中共當局被停職調查的北京清華大學教授許章潤，近日對美國之音表示，「五四運動」象徵中國人民，尤其是學生和學者的「覺醒」，明白自己有權利和義務，對這個國家的政治前途暢所欲言，「紀念五四還需要立基於這一『主體的覺醒』。」

至於這次中共官方隆重紀念五四運動，著重紀念愛國主義，淡化民主和科學。中國人民大學政治學教授張鳴對德國之音表示，「當時政府是允許學生遊行的，儘管政府不高興，但是政府是允許的。現在你能允許嗎？至於像新文化運動這樣輸入（西方）學理，更不行了現在。」

中國人民大學政治學教授張鳴。多維新聞
中國人民大學政治學教授張鳴。多維新聞
分享

五四運動中共德國
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

紀念五四 習近平大談愛國、愛黨

2019-05-01 00:35

港男殺女友案 香港特首：將與台協商

2019-05-01 00:35

新聞眼／被遺忘的德先生跟賽先生

2019-05-01 00:35

習近平的鐵哥們 名字叫巴基斯坦

2019-05-01 01:02

北京世園會北京開園 梵蒂岡國旗意外搶戲

2019-04-30 19:15

孟晚舟案後 又一加拿大人販毒被中國判死刑

2019-04-30 15:43

中俄海上聯合軍演潛艇上陣 貼近實戰化 專家：釋放互信訊號

2019-04-30 13:05

習近平高調紀念五四100年 引國父「做人要愛國」說

2019-04-30 11:33

宋楚瑜接受新華社專訪稱贊同兩制協商？陸委會籲說明

2019-04-30 11:27

美艦高調穿台海 陸專家：美海軍要展其「獨特重要性」

2019-04-30 10:53

宋楚瑜接受新華社專訪 贊同「兩制台灣方案」政治協商

2019-04-30 10:23

UN秘書長訪中談新疆穆斯林困境 促中國維護人權

2019-04-30 10:23

俄導彈巡洋艦群進港 中俄東海軍演實戰化操兵

2019-04-30 10:00

日經：台商接受中國補助 引發影響力加深疑慮

2019-04-30 08:24

中俄軍演潛艇上陣 貼近實戰化

2019-04-30 01:27

嚇阻大陸 日加長飛彈射程 涵蓋釣魚台

2019-04-30 01:25

中美新一輪談判前 美駐華大使發文強調智財權的重要

2019-04-29 19:26

港女命案判29月 被告是否引渡？士檢：尊重司法行使權

2019-04-29 17:56

美艦又過台海 中共外交部回應了

2019-04-29 17:23

高壓下許章潤被撤職引發聲援 評論：物極必反

2019-04-29 16:55

美艦巡航常態化 港媒示警：台海風高浪急

2019-04-29 16:03

江澤民神隱一年 傳現身揚州祭祖

2019-04-29 15:48

習近平：堅持開放發展 媒體分析：意在向川普喊話

2019-04-29 15:47

印度媒體爆料 中共在西藏部署轟-6

2019-04-29 15:28

陸司法部為台灣民眾舉行法律職業證書頒發儀式

2019-04-29 15:10

王金平返鄉祭祖 國台辦回應

2019-04-29 15:05

擴大外資准入 陸上半年可望發布新負面清單

2019-04-29 14:39

北京清華「獨立自由」紀念碑文 被封了

2019-04-29 13:55

五四運動100周年 習近平明發表談話

2019-04-29 12:33

美促中國共減核武 環時：北京要「毫不遲疑地駁回」

2019-04-29 12:29

劍指保護主義 王毅暗批美：再大的海遲早乾涸

2019-04-29 11:16

華為是誰的？高層：任正非有否決權 並非決定權

2019-04-29 10:59

大陸興取四字名 有新生兒叫「王者榮耀」「楊柳依依」

2019-04-29 10:17

李銳遺孀接受港媒專訪：沒聽老李說把日記捐給胡佛

2019-04-29 09:47

四川副省長落馬 傳遭境外策反

2019-04-29 00:35

世園會開幕 習近平：堅持開放發展

2019-04-29 00:35

香港10萬人大遊行 反對修改「逃犯條例」

2019-04-29 00:35

世園會開幕式 習近平提出五個「追求」

2019-04-28 21:33

港反修《逃犯條例》遊行 學者憂政府誤陷香港法庭於不義

2019-04-28 19:06
看更多

熱門文章

上海外送員每月進帳60K 他嘆台灣落差大被各種打臉

2019-04-30 10:29

從弒母北大生被抓 看中國人臉識別系統有多嚴密

2019-04-30 14:42

宋楚瑜接受新華社專訪 贊同「兩制台灣方案」政治協商

2019-04-30 10:23

陸六旬大媽跳廣場舞太嗨 子宮噴出嚇壞她

2019-04-30 19:25

美艦高調穿台海 陸專家：美海軍要展其「獨特重要性」

2019-04-30 10:53

一聲巨響民眾驚醒 疑長征火箭殘骸墜陝西湖北交界

2019-04-30 22:17

習近平高調紀念五四100年 引國父「做人要愛國」說

2019-04-30 11:33

孟晚舟案後 又一加拿大人販毒被中國判死刑

2019-04-30 15:43

新零售警訊？「盒馬」開業三年首關店

2019-04-30 13:22

峇里島騎水上摩托艇 深圳少女被教練載到孤島性侵

2019-04-30 17:12

吉林女官嗆民「你哪小區的」 疑欲報復影片外流

2019-04-30 17:00

宋楚瑜接受新華社專訪稱贊同兩制協商？陸委會籲說明

2019-04-30 11:27

11年前助她讀書 11年後救他一命

2019-05-01 04:05

北京世園會北京開園 梵蒂岡國旗意外搶戲

2019-04-30 19:15

馬來西亞對中特使：總理欣賞華為「不會對5G說NO」

2019-04-30 17:47

一箭雙星 長征火箭今送天繪雙衛星升空

2019-04-30 12:43

中國禁不了狗肉 上海主辦世界犬展挨批

2019-04-30 22:36

阿里巴巴付2.5億美元和解賣假貨集體訴訟

2019-04-30 10:30

智障妹失控撃襲老大姊 眼球遭挖「懸吊」眼眶外

2019-04-30 15:38

新華社：宋楚瑜非常贊同一國兩制協商

2019-04-30 11:11

港男殺女友案 香港特首：將與台協商

2019-05-01 00:35

敲斷偷走400萬年鐘乳石 陸3男落網

2019-05-01 09:20

再掀離婚疑雲！ 劉強東退出奶茶妹「處女投」公司

2019-04-30 13:06

山東已關停化工企業達568家 涉化肥塗料染料等企業

2019-04-30 20:16

中俄海上聯合軍演潛艇上陣 貼近實戰化 專家：釋放互信訊號

2019-04-30 13:05

新聞眼／被遺忘的德先生跟賽先生

2019-05-01 00:35

廣角鏡／張家界玻璃橋清潔

2019-05-01 04:06

雷軍任命19名技術委員擴大研發 賞百萬獎勵

2019-04-30 15:21

習近平的鐵哥們 名字叫巴基斯坦

2019-05-01 01:02

中共高調紀念五四 陸學者反問：現能允許學生遊行？

2019-05-01 09:40

五四運動100周年 習近平：青年要聽黨話、跟黨走

2019-04-30 11:48

外資4月出走 A股金額創歷史次高

2019-04-30 20:49

李克強主持國常會 通過高職院校擴招100萬人方案

2019-04-30 20:56

10年票房逾700億 來看漫威如何在中國掘金

2019-04-30 13:43

宋楚瑜專訪贊成兩制協商 陸委會建議親民黨說明

2019-04-30 12:57

陳同佳洗錢3萬囚29月 法界：判刑過重

2019-04-30 13:03

陸五一出遊民眾 今年估增9.3%達1.6億人次

2019-04-30 23:21

廣州市全面推廣純電出租車

2019-04-30 21:08

陸製造業復甦不如預期 4月官方PMI回落至50.1%

2019-04-30 12:21

中國工程院院士候選名單公布 百度李彥宏入選

2019-04-30 20:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top