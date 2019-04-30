北京世園會北京開園 梵蒂岡國旗意外搶戲

2019-04-30 19:15 世界日報 中國新聞組／北京30日電



圖／取自央視 分享 facebook

北京世界園藝博覽會(簡稱世園會)29日上午9時許開園，開園首日，共吸引3萬5000人入園參觀。園區內美麗花卉固然吸睛，但一面旗子卻意外引發媒體注意，多維新聞報導，央視29日在新聞畫面中清楚顯示梵蒂岡的國旗，這一幕看在台灣眼中，只怕是百感交集。

香港文匯報報導，世園會的梵蒂岡館館名為「心之家」，展示綠色理念，結合了光、水和石頭等自然元素，並展出了極具象徵意義的橄欖樹和名畫《伊甸園》。

在展館外邊，有一棵有着400年歷史的橄欖樹，橄欖樹上半部分是鍍金，下半部分是樹木本色。

世園會開園首日3.5萬人參觀，梵蒂岡館以400年橄欖樹迎客。 中國新聞社 分享 facebook

梵蒂岡館開館儀式上，梵蒂岡宗教文化委員會主席拉瓦錫（Gianfranco Ravasi）為展館剪綵。據悉，這是教廷第一次參加在中國舉辦的國際展覽，拉瓦錫的代言人Tomasz Trafny接受訪問時表示，梵蒂岡博物館目前已經與中國的文化機構開展了交流活動。

報導說，在展館的地面上，是一塊帶有羅盤玫瑰的梵蒂岡聖伯多祿廣場青銅浮雕，展館設計師Ferdinando Latour介紹，這是複製於梵蒂岡聖伯多祿廣場上的浮雕，「那一塊浮雕朝向東方，象徵着世界的自然和諧，亦希望梵蒂岡與中國能夠友好地向前走，無論站在哪一塊銅板上，都能看到彼此。」

其實，中梵雙方的這場世園會交流早在在數日前就被媒體曝光。

多維新聞報導，中梵交流也不免讓外界聯想到中梵建交。 自從中梵在2018年9月時就雙方斡旋已久的主教任命問題達成臨時性協議後，「中梵建交」的傳言就不斷。

但每回中梵動一下，台灣就會跟著抖一下。

報導指出，梵蒂岡是台灣的邦交國，對台灣而言具意義，若台梵關係真的一旦斷了，恐怕會打擊到台灣的士氣。

所以，央視畫面中的梵蒂岡國旗，隔外引人關注。

另據新京報報導，世園會開園儀式29日在熱鬧喧騰的開場鼓樂表演《鼓韻龍騰》中拉開帷幕，而上午10時開始的花車巡遊，熱鬧紛呈，吸引不少遊客駐足觀看。

據悉，花車巡遊是園區每天舉行的常態化表演活動，將沿園區特設路線演出180場，以鮮活花卉和立體綠雕為創作元素，以10輛長10米、寬5米、高7米的「生態花車」，配以10組表演活動，以「一車一故事十車一長卷」「動起來、美起來、樂起來」的活潑形式，講述歷史悠久、文化璀璨、物富年豐、天地人和的中國故事。