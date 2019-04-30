中俄海上聯合軍演潛艇上陣 貼近實戰化 專家：釋放互信訊號

2019-04-30 13:05 世界日報 北京30日電



中俄軍演潛艇上陣 貼近實戰化 新華社 分享 facebook

中國海軍成立70周年海上大閱兵上周才在青島落幕，緊接著為期六天的中俄「海上聯合—2019」軍演也在青島登場，這次中俄軍演課目貼近實戰化，尤其雙方都派出潛艇參演。軍事專家解讀，這是北京和莫斯科釋放兩軍高度戰略互信的積極訊號。

中俄海上聯合軍演昨起至5月4日在青島舉行，俄羅斯「瓦良格號」飛彈巡洋艦昨天上午8時45分抵達青島大港碼頭，並向中方鳴放21響禮炮。

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新華社證實，這次中俄軍演開幕式昨天在演習紅方聯合指揮部舉行，中方總導演、海軍副司令員邱延鵬宣布演習開始。

這次中俄軍演以「海上聯合防衛行為」為主題，前兩天主要在港岸展開，將舉行軍事競賽交流、艦艇開放、文化體育交流等活動。5月1日則轉入海上實兵演練，中俄雙方出動兩艘潛艇、13艘水面艦艇、固定翼飛機等兵力，將混編成紅方兩個編隊、藍方一個編隊，針對聯合援潛救生、聯合反潛、聯合防空等十餘個項目進行演習。

據俄羅斯紅星電視台報導，俄方編隊包括「瓦良格號」飛彈巡洋艦、「奧斯利比亞號」大型登陸艦、「伊戈爾·別洛烏索夫號」救援船和「完美號」輕型護衛艦。演習期間，俄中海軍官兵將演練聯合機動、通信、使用飛彈和艦炮攻擊海空目標、搜救保障等課目。

中國國防部發言人任國強早前指出，此次演習分為聯合行動籌畫準備、海上聯合行動實施、總結閉幕等三階段。聯演目的是為了鞏固中俄全面戰略協作夥伴關係，深化兩軍友好務實合作，增強中俄海軍共同應對海上安全威脅的能力。

環球網報導，中國海軍研究院研究員張軍社表示，從2012年開始的中俄海上聯合系列演習有三大特點。首先，演習課目始終圍繞著聯合防衛的主題進行，包括防空、反艦、反潛及海上搜救、保護海上交通線等。其次，這些課目體現中俄兩軍間的高度戰略互信。因兩軍的武器裝備性能、雷達聲納等都相互開放。

第三，雙方演習的聯合性不斷增強。包括聯合指揮部、聯合導演部、海上編隊指揮部等各層級都在加強聯合。這些建立在互信基礎上的深度混編，增強雙方的務實合作，除提高各自海上防禦作戰能力，也能增進相互了解。