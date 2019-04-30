五四運動100周年 習近平：青年要聽黨話、跟黨走

2019-04-30 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



「紀念五四運動100周年大會」今天上午在北京人民大會堂舉行，中共中央總書記習近平在會上表示，對新時代中國青年來說，新時代中國青年要熱愛偉大祖國；當代中國，愛國主義的本質就是堅持愛國和愛黨、愛社會主義高度統一，「新時代中國青年要聽黨話、跟黨走，胸懷憂國憂民之心、愛國愛民之情。」

習近平在講話中首先指出，今年是五四運動100週年，也是中華人民共和國成立70週年，100年前，中國大地爆發了震驚中外的五四運動，這是中國近現代史上具有劃時代意義的一個重大事件。

習近平說，新時代中國青年運動的主題、方向和使命，就是堅持中國共產黨領導，為實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而奮鬥。

習近平表示，「新時代中國青年要聽黨話、跟黨走」，胸懷憂國憂民之心、愛國愛民之情，不斷奉獻祖國、奉獻人民。他還舉孫中山的話表示做人最大的事情「就是要知道怎麼樣愛國」，一個人不愛國，甚至欺騙祖國、背叛祖國，那在自己的國家、在世界上都是很丟臉的，也是沒有立足之地的。

習近平說，新時代中國青年要樹立對馬克思主義的信仰、對中國特色社會主義的信念、對中華民族偉大復興中國夢的信心，到人民群眾中去，到新時代新天地中去。

習近平並提醒，新時代中國青年要明大德、守公德、嚴私德，自覺抵制拜金主義、享樂主義、極端個人主義、歷史虛無主義等錯誤思想，追求更有高度、更有境界、更有品位的人生。