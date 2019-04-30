習近平高調紀念五四100年 引國父「做人要愛國」說

2019-04-30 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸國家主席習近平今（30）日出席紀念五四運動100周年大會，引用國父孫中山「做人要知道愛國」，強調不愛國，甚至背叛祖國是沒有立足之地的。並表示，當代愛國主義的本質就是堅持「愛國和愛黨、愛社會主義」高度統一。

五四運動100周年，也是中共建國70周年，因此今年五四紀念活動規格空前，不僅中央政治局常委全員出席，而且最高領導人習近平發表主旨講話。

出席大會的還有大陸党和國家領導、中央軍委委員、中央黨政軍群、各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士代表、群眾和青年代表等。

1919年的五四運動，是知識分子的新文化運動，演變成愛國主義的學生運動。而中國共產黨正逢其時與工農相結合，對當時的國民政府造成了衝擊和挑戰。儘管中國國民黨和中國共產黨的歷史觀都肯定五四文化運動，但是各自的表述有所不同。

習近平今日紀念五四運動100周年，引用孫中山先生說，做人最大的事情，就是要愛國。他說，對每一個中國人來說，愛國是本分，也是職責，是心之所系、情之所歸。

他還表示，當代中國，愛國主義的本質就是堅持愛國和愛黨、愛社會主義高度統一。