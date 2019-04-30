宋楚瑜接受新華社專訪稱贊同兩制協商？陸委會籲說明

2019-04-30 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



新華網29日刊出親民黨主席宋楚瑜日前率團赴粵港澳大灣區參訪時的專訪，宋楚瑜在專訪中表示，堅持兩岸一中，並贊同中共總書記習近平所提出的對一國兩制進行政治協商。對此，陸委會今天上午隨即發出新聞稿回應，標題就稱「台灣不接受『一國兩制』是朝野共識；我政治人物赴陸應忠實傳達民意，呼籲親民黨釐清事實」。

陸委會表示，針對中共官媒新華社報導，親民黨主席宋楚瑜接受專訪表示認同中共提出的「一國兩制台灣方案」，以及可以就此討論等，陸委會今日鄭重聲明，「習五條」的目標就是以其設定的「一國兩制」、「九二共識」來消滅中華民國，台灣人民絕不接受。

陸委會說，政府的兩岸政策一貫明確，不接受中共強加的政治主張，台灣2300萬人民有權利決定未來兩岸關係發展，更不會去與武力威脅的一方討論消滅自己的國家，這是國內朝野的共識。

陸委會強調，「主權不是籌碼、民主不能交換」，國人應深刻認清當前中共加大操作統戰分化及威嚇打壓，任何政治人物赴陸應堅守維護台灣2300萬人民福祉利益的主張、真實反映台灣民意。

陸委會表示，宋楚瑜過去已多次提過中華民國是主權國家、絕不接受「一國兩制」、也絕不接受台灣是中國大陸的地方政府等，「對於中共官媒一貫移花接木、扭曲、散布不實訊息的做法知之甚深，並嚴厲譴責」，同時建議親民黨進一步對外說明，以還原完整事實。