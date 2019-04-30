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美艦高調穿台海 陸專家：美海軍要展其「獨特重要性」

2019-04-30 10:53聯合報 記者許依晨╱即時報導

美國第七艦隊和國防部均證實28日美軍兩艘驅逐艦再次穿越台灣海峽。對此，中國外交學院教授李海東表示，在印太戰略中，台灣議題毫無疑問是美方必然要打的一張牌，美軍方明顯希望世界不同區域有紛爭、有衝突，從而展示出美國軍隊尤其是海軍的「獨特重要性」。

路透社29日報導稱，美國軍方表示，在周日派遣兩艘軍艦穿越台灣海峽。這兩艘導彈驅逐艦分別是勞倫斯號和史塔森號。

美國海軍第七艦隊發言人克萊·道斯在聲明中稱「兩艘軍艦經過台灣海峽展示了美國對一個自由和開放的印度—太平洋地區的承諾」。他還稱，在穿越台灣海峽的過程中，沒有與其他國家的軍艦發生「不安全或者不專業的互動」。

環球時報指出，半年多來，美國軍艦穿越台灣海峽的頻率明顯增加，這已是今年美艦第四次此類行動，「如果別國軍艦如此『熱情』地不斷到美國家門口晃悠，不知道山姆大叔會怎樣」。

環時說，與前幾次不同的是，美艦這次尤其高調，主動開啟「船舶自動識別系統(AIS)」，以致一些軍事愛好者早早通過民船航跡圖就瞭解到驅逐艦在台海的行蹤，美軍就差拿起喇叭直接喊「我來了」，美軍大有把在南海搞的「航行自由」表演套路搬到台海的架勢。

為何肆無忌憚打「台灣牌」？，環時訪問外交學者李海東，他表示，美國要把台灣問題放到其印太戰略總體籌劃下來推進。在印太戰略中，美方聚焦的核心是牽制、圍堵中國，在這個核心目標的實現過程中，台灣議題毫無疑問是美方必然要打的一張牌。

李海東說，美軍方一個非常明顯的意圖，就是希望世界不同區域有紛爭、有衝突，從而展示出美國軍隊尤其是海軍的「獨特重要性」，現在美方是把中國當作最大的戰略競爭對手。

美國驅逐艦勞倫斯號、史塔森號（圖）廿八日穿越台灣海峽。圖為資料照片。 （路透）
美國驅逐艦勞倫斯號、史塔森號（圖）廿八日穿越台灣海峽。圖為資料照片。 （路透）
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美軍國軍軍艦
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