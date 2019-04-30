宋楚瑜接受新華社專訪 贊同「兩制台灣方案」政治協商

2019-04-30 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



新華網29日刊出親民黨主席宋楚瑜日前率團赴粵港澳大灣區參訪時的專訪，宋楚瑜在專訪中表示，兩岸同屬一中，並贊同中共總書記習近平所提出的對一國兩制進行政治協商。

這篇新華社專訪篇題為「實現中華民族偉大復興是兩岸共同的理想——專訪親民黨主席宋楚瑜」，他表示「親民黨一向認同兩岸一中、反對台獨」，主張用交流溝通的方法讓彼此更多瞭解，最重要的是我們有一個共同的理想，兩岸同心一家親，掌握歷史機遇，大家一起好好打拚，共同推動實現中華民族偉大復興。

談到「九二共識」時，宋楚瑜說，兩岸要「誠實地面對歷史、務實地面對未來」，1992年海基會與海協會交換意見並達成共識時，他擔任國民黨秘書長，非常瞭解九二共識的背景。他稱，九二共識的基本精神有兩個，就是雙方都認同一個中國的原則和追求統一的方向。

他說，「親民黨的態度非常明確，我們堅持兩岸一中，大陸是中國的一部分，台灣也是中國的一部分，追求一個統一的中國是兩岸所有中國人共同的責任」。

對於大陸總書記習近平提出探索「兩制台灣方案」，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。對此，宋楚瑜表示非常贊同，他說，2016年以來兩岸關係陷於僵局，對雙方都沒有好處，兩岸僵局持續下去，對台灣絶對是有傷害的。

宋楚瑜表示，習近平提出探索兩制台灣方案，表明大陸重視台灣鄉親的意見，「只要坐下來談，沒有什麼不可以解決的問題，中國人自己來解決這個問題，彼此交流。希望台灣鄉親能夠瞭解大陸的誠意和善意，大陸也能夠瞭解台灣鄉親的心意」。

談到未來兩岸關係發展和兩岸交流合作，宋楚瑜說，他在東莞對台灣學生講，要記得你們的長輩怎樣在這邊創業、有興旺的發展，你要很自豪地說我是台灣人，將來你在這邊有成就的時候也不要忘了跟人家說我是東莞人，「我說，我是吃台灣米、喝台灣水長大的，我是台灣人，但我也是一個喜歡吃辣椒的湖南人，我更是一個堂堂正正的中國人」。