親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
一帶一路論壇
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

德仁即位大典 皇后雅子禁出席 紐時：傷日本國際形象

108會考衝刺／英文搶高分！ 熟讀這冊課本CP值最高

俄導彈巡洋艦群進港 中俄東海軍演實戰化操兵

2019-04-30 10:00聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

中俄海上聯合軍演29日下午青島開幕，今天進入港岸實彈操兵，明（5月1日）轉入東海海上實兵演練。環球時報報導，這次中俄海上軍演將創「兩個首次」，首次演練用俄羅斯和中國現代搜救技術對兩國潛艇艇員實施救援等聯合行動；同時，俄羅斯和中國艦艇將首次聯合使用艦空武器。

海軍派出太平洋艦隊164型艦導彈巡洋艦「瓦良格」號領航，據日本統合幕僚監部消息，俄軍艦群包括775型大型登陸艦「奧斯利亞比亞」號、「伊戈爾·別洛烏索夫」號救援船、20380型護衛艦「完美號」和1艘基洛級潛艇，參加聯合軍演。

環球網報導，據俄太平洋艦隊發言人表示，艦艇編隊在前往青島途中，演練了對違法船隻進行檢查和考驗軍艦生存能力等，兩支海軍陸戰隊分隊乘坐快艇登上違法船隻，狙擊手則在直升機上提供支援。據報導，這一課目正是中俄聯合軍演的一個內容。

中俄海上聯演的參演兵力備受矚目，大陸國防部發言人任國強透露，中俄雙方共出動潛艇兩艘、水面艦艇13艘、固定翼飛機7架、直升機4架和陸戰隊員80人參演。

任國強表示，此次演習演練內容貼近實戰化。而俄媒紅星電視台報導，俄中海軍官兵將演練聯合機動、通信、使用導彈和艦炮攻擊海空目標、搜救保障等課目。

環球網報導，海軍研究院研究員張軍社表示，演練項目之一的中國深潛救生艇與俄海軍「失事」潛艇進行對接，是中國海軍深潛救生艇首次成功與外軍潛艇進行實艇對接。

他強調，這次安排的演練課目是基於中俄兩軍間的高度戰略互信。因為在這些課目中，兩軍的武器裝備性能、雷達聲呐等都是相互開放的。

中俄海上聯合演習即日起進行到5月4日，演習以「海上聯合防衛行動」為課題，目的是強化中俄全面戰略協作夥伴關係，增強兩國海軍共同應對海上安全威脅的能力。

中俄海上聯合軍演，艦群中有基洛級潛艇。取自環球網
中俄海上聯合軍演，艦群中有基洛級潛艇。取自環球網
分享
中俄海上聯合軍演29日下午青島開幕，今天進入港岸實彈操兵，明（5月1日）轉入東海...
中俄海上聯合軍演29日下午青島開幕，今天進入港岸實彈操兵，明（5月1日）轉入東海海上實兵演練。這次軍演俄羅斯和中國艦艇將首次聯合使用艦空武器。取自環球網
分享
中俄海上聯合軍演，俄海軍派出太平洋艦隊164型艦導彈巡洋艦「瓦良格」號領航。取自...
中俄海上聯合軍演，俄海軍派出太平洋艦隊164型艦導彈巡洋艦「瓦良格」號領航。取自環球網
分享

海軍演習俄羅斯
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

中俄軍演潛艇上陣 貼近實戰化

2019-04-30 01:27

嚇阻大陸 日加長飛彈射程 涵蓋釣魚台

2019-04-30 01:25

美艦高調穿台海 陸專家：美海軍要展其「獨特重要性」

2019-04-30 10:53

宋楚瑜接受新華社專訪 贊同「兩制台灣方案」政治協商

2019-04-30 10:23

UN秘書長訪中談新疆穆斯林困境 促中國維護人權

2019-04-30 10:23

日經：台商接受中國補助 引發影響力加深疑慮

2019-04-30 08:24

中美新一輪談判前 美駐華大使發文強調智財權的重要

2019-04-29 19:26

港女命案判29月 被告是否引渡？士檢：尊重司法行使權

2019-04-29 17:56

美艦又過台海 中共外交部回應了

2019-04-29 17:23

高壓下許章潤被撤職引發聲援 評論：物極必反

2019-04-29 16:55

美艦巡航常態化 港媒示警：台海風高浪急

2019-04-29 16:03

江澤民神隱一年 傳現身揚州祭祖

2019-04-29 15:48

習近平：堅持開放發展 媒體分析：意在向川普喊話

2019-04-29 15:47

印度媒體爆料 中共在西藏部署轟-6

2019-04-29 15:28

陸司法部為台灣民眾舉行法律職業證書頒發儀式

2019-04-29 15:10

王金平返鄉祭祖 國台辦回應

2019-04-29 15:05

擴大外資准入 陸上半年可望發布新負面清單

2019-04-29 14:39

北京清華「獨立自由」紀念碑文 被封了

2019-04-29 13:55

五四運動100周年 習近平明發表談話

2019-04-29 12:33

美促中國共減核武 環時：北京要「毫不遲疑地駁回」

2019-04-29 12:29

劍指保護主義 王毅暗批美：再大的海遲早乾涸

2019-04-29 11:16

華為是誰的？高層：任正非有否決權 並非決定權

2019-04-29 10:59

大陸興取四字名 有新生兒叫「王者榮耀」「楊柳依依」

2019-04-29 10:17

李銳遺孀接受港媒專訪：沒聽老李說把日記捐給胡佛

2019-04-29 09:47

四川副省長落馬 傳遭境外策反

2019-04-29 00:35

世園會開幕 習近平：堅持開放發展

2019-04-29 00:35

香港10萬人大遊行 反對修改「逃犯條例」

2019-04-29 00:35

世園會開幕式 習近平提出五個「追求」

2019-04-28 21:33

港反修《逃犯條例》遊行 學者憂政府誤陷香港法庭於不義

2019-04-28 19:06

前港督彭定康：「逃犯條例」修例造成商界恐慌

2019-04-28 17:31

審逃犯條例 邵家臻願戴手銬出席

2019-04-28 17:29

佔中判刑、林榮基流亡 將催化香港「反送中」遊行

2019-04-28 17:18

季建業的救火隊也落馬了 繆瑞林涉權色交易被雙開

2019-04-28 16:53

你不知道的中共總書記 港媒揭習近平竟是美劇迷

2019-04-28 16:02

距上次露面超過一年 江澤民傳現身揚州

2019-04-28 15:04

貿談再喊話 中共宣稱加大力度保護智財權

2019-04-28 13:18

上海台協徵才 因韓移師高雄

2019-04-28 00:41
看更多

熱門文章

閃電秒劈田中農作夫 衣服碎身體焦瞬間亡

2019-04-29 12:53

美艦又過台海 中共外交部回應了

2019-04-29 17:23

影／離譜！山東400萬年鐘乳石 竟被遊客敲斷偷走

2019-04-29 14:22

吳寶春上海二店開幕 門口保全比消費者多

2019-04-29 12:39

美艦巡航常態化 港媒示警：台海風高浪急

2019-04-29 16:03

王金平返鄉祭祖 國台辦回應

2019-04-29 15:05

防一帶一路陷「死胡同」 分析：習近平謀搬走三座大山

2019-04-29 15:48

包皮割一半突被醫生喚醒「漲價」 陸男只能無奈同意

2019-04-29 14:46

追求用之不竭潔淨能源 中國加速人造太陽計畫

2019-04-29 20:22

走定了？ 亞馬遜中國官網、App全面癱瘓

2019-04-29 16:35

人民沒有忘記 抖音出現致敬坦克人影片

2019-04-29 17:25

印度媒體爆料 中共在西藏部署轟-6

2019-04-29 15:28

10億賭局之約 董明珠擊敗雷軍

2019-04-29 15:18

北京清華「獨立自由」紀念碑文 被封了

2019-04-29 13:55

上海外送員每月進帳60K 他嘆台灣落差大被各種打臉

2019-04-30 10:29

中俄軍演潛艇上陣 貼近實戰化

2019-04-30 01:27

美促中國共減核武 環時：北京要「毫不遲疑地駁回」

2019-04-29 12:29

宋楚瑜接受新華社專訪 贊同「兩制台灣方案」政治協商

2019-04-30 10:23

1家4口都犯罪！姊妹分工製假證件 父母負責洽商送貨

2019-04-29 17:16

劍指保護主義 王毅暗批美：再大的海遲早乾涸

2019-04-29 11:16

高壓下許章潤被撤職引發聲援 評論：物極必反

2019-04-29 16:55

甩「統獨麵包」風波 吳寶春上海開二店

2019-04-30 01:17

中國「帶路」深入巴爾幹 奧地利有危機感

2019-04-29 15:49

嚇阻大陸 日加長飛彈射程 涵蓋釣魚台

2019-04-30 01:25

陸司法部為台灣民眾舉行法律職業證書頒發儀式

2019-04-29 15:10

在台殺女友 港男判囚2年5月

2019-04-30 01:08

日經：台商接受中國補助 引發影響力加深疑慮

2019-04-30 08:24

港女命案判29月 被告是否引渡？士檢：尊重司法行使權

2019-04-29 17:56

五四運動100周年 習近平明發表談話

2019-04-29 12:33

研究報告稱 大陸電商高增長時代正在結束

2019-04-29 17:30

俄導彈巡洋艦群進港 中俄東海軍演實戰化操兵

2019-04-30 10:00

中鋼協警告 慎防出現新一輪產能嚴重過剩現象

2019-04-29 18:34

復聯4票房勝流浪地球 陸網民掀愛國論戰

2019-04-29 15:06

港媒：你不知道的習近平…是美劇迷

2019-04-29 15:48

美艦高調穿台海 陸專家：美海軍要展其「獨特重要性」

2019-04-30 10:53

中美新一輪談判前 美駐華大使發文強調智財權的重要

2019-04-29 19:26

見證歷史 6檔科創基金1天認購逾人民幣900億

2019-04-29 21:01

格力電器去年獲利增16.9% 董明珠收入上億

2019-04-29 14:58

「發不出畢業證」 南京高校涉虛假招生爆衝突

2019-04-29 12:54

時隔20年 王健林宣布萬達重返中國足壇

2019-04-29 11:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top