俄導彈巡洋艦群進港 中俄東海軍演實戰化操兵

2019-04-30 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



中俄海上聯合軍演29日下午青島開幕，今天進入港岸實彈操兵，明（5月1日）轉入東海海上實兵演練。環球時報報導，這次中俄海上軍演將創「兩個首次」，首次演練用俄羅斯和中國現代搜救技術對兩國潛艇艇員實施救援等聯合行動；同時，俄羅斯和中國艦艇將首次聯合使用艦空武器。

俄海軍派出太平洋艦隊164型艦導彈巡洋艦「瓦良格」號領航，據日本統合幕僚監部消息，俄軍艦群包括775型大型登陸艦「奧斯利亞比亞」號、「伊戈爾·別洛烏索夫」號救援船、20380型護衛艦「完美號」和1艘基洛級潛艇，參加聯合軍演。

環球網報導，據俄太平洋艦隊發言人表示，艦艇編隊在前往青島途中，演練了對違法船隻進行檢查和考驗軍艦生存能力等，兩支海軍陸戰隊分隊乘坐快艇登上違法船隻，狙擊手則在直升機上提供支援。據報導，這一課目正是中俄聯合軍演的一個內容。

中俄海上聯演的參演兵力備受矚目，大陸國防部發言人任國強透露，中俄雙方共出動潛艇兩艘、水面艦艇13艘、固定翼飛機7架、直升機4架和陸戰隊員80人參演。

任國強表示，此次演習演練內容貼近實戰化。而俄媒紅星電視台報導，俄中海軍官兵將演練聯合機動、通信、使用導彈和艦炮攻擊海空目標、搜救保障等課目。

環球網報導，海軍研究院研究員張軍社表示，演練項目之一的中國深潛救生艇與俄海軍「失事」潛艇進行對接，是中國海軍深潛救生艇首次成功與外軍潛艇進行實艇對接。

他強調，這次安排的演練課目是基於中俄兩軍間的高度戰略互信。因為在這些課目中，兩軍的武器裝備性能、雷達聲呐等都是相互開放的。