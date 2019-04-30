親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
一帶一路論壇
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

中俄軍演潛艇上陣 貼近實戰化

2019-04-30 01:27聯合報 記者羅印冲／綜合報導

中俄「海上聯合二○一九」軍事演習廿九日在青島附近海域登場，圖為俄方參演艦艇駛臨青...
中俄「海上聯合二○一九」軍事演習廿九日在青島附近海域登場，圖為俄方參演艦艇駛臨青島大港碼頭。 （新華社）
分享

中共海軍成立七十周年海上大閱兵上周才在青島落幕，緊接著為期六天的中俄「海上聯合二○一九」軍演也在青島登場，這次中俄軍演課目貼近實戰化，尤其雙方都派出潛艇參演，軍事專家解讀，這是北京和莫斯科釋放兩軍高度戰略互信的積極訊號。

中俄海軍聯合軍演昨起至五月四日在青島舉行，俄羅斯「瓦良格號」飛彈巡洋艦昨天上午八時四十五分抵達青島大港碼頭，並向中方鳴放廿一響禮炮。

新華社昨晚證實，這次中俄軍演開幕式於昨天下午在演習紅方聯合指揮部舉行，中方總導演、中共海軍副司令員邱延鵬宣布演習開始。

這次中俄軍演以「海上聯合防衛行為」為主題，前兩天主要在港岸展開，將舉行軍事競賽交流、艦艇開放、文化體育交流等活動。五月一日則轉入海上實兵演練，中俄雙方出動兩艘潛艇、十三艘水面艦艇、固定翼飛機等兵力，將混編成紅方兩個編隊、藍方一個編隊，針對聯合援潛救生、聯合反潛、聯合防空等十餘個項目進行演習。

據俄羅斯紅星電視台報導，俄方編隊包括「瓦良格號」飛彈巡洋艦、「奧斯利比亞號」大型登陸艦、「伊戈爾·別洛烏索夫號」救援船和「完美號」輕型護衛艦。演習期間，俄中海軍官兵將演練聯合機動、通信、使用飛彈和艦炮攻擊海空目標、搜救保障等課目。

中共國防部發言人任國強早前指出，此次演習分為聯合行動籌畫準備、海上聯合行動實施、總結閉幕等三階段。聯演目的是為了鞏固中俄全面戰略協作夥伴關係，深化兩軍友好務實合作，增強中俄海軍共同應對海上安全威脅的能力。

中共海軍研究院研究員張軍社接受環球網採訪時表示，從二○一二年開始的中俄海上聯合系列演習有三大特點。首先，演習課目始終圍繞著聯合防衛的主題進行，包括防空、反艦、反潛及海上搜救、保護海上交通線等。其次，這些課目體現中俄兩軍間的高度戰略互信。因兩軍的武器裝備性能、雷達聲納等都相互開放。

第三，雙方演習的聯合性不斷增強。包括聯合指揮部、聯合導演部、海上編隊指揮部等各層級都在加強聯合。這些建立在互信基礎上的深度混編，增強雙方的務實合作，除提高各自海上防禦作戰能力，也能增進相互了解。

演習海軍中共俄羅斯北京
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

嚇阻大陸 日加長飛彈射程 涵蓋釣魚台

2019-04-30 01:25

中美新一輪談判前 美駐華大使發文強調智財權的重要

2019-04-29 19:26

港女命案判29月 被告是否引渡？士檢：尊重司法行使權

2019-04-29 17:56

美艦又過台海 中共外交部回應了

2019-04-29 17:23

高壓下許章潤被撤職引發聲援 評論：物極必反

2019-04-29 16:55

美艦巡航常態化 港媒示警：台海風高浪急

2019-04-29 16:03

江澤民神隱一年 傳現身揚州祭祖

2019-04-29 15:48

習近平：堅持開放發展 媒體分析：意在向川普喊話

2019-04-29 15:47

印度媒體爆料 中共在西藏部署轟-6

2019-04-29 15:28

陸司法部為台灣民眾舉行法律職業證書頒發儀式

2019-04-29 15:10

王金平返鄉祭祖 國台辦回應

2019-04-29 15:05

擴大外資准入 陸上半年可望發布新負面清單

2019-04-29 14:39

北京清華「獨立自由」紀念碑文 被封了

2019-04-29 13:55

五四運動100周年 習近平明發表談話

2019-04-29 12:33

美促中國共減核武 環時：北京要「毫不遲疑地駁回」

2019-04-29 12:29

劍指保護主義 王毅暗批美：再大的海遲早乾涸

2019-04-29 11:16

華為是誰的？高層：任正非有否決權 並非決定權

2019-04-29 10:59

大陸興取四字名 有新生兒叫「王者榮耀」「楊柳依依」

2019-04-29 10:17

李銳遺孀接受港媒專訪：沒聽老李說把日記捐給胡佛

2019-04-29 09:47

四川副省長落馬 傳遭境外策反

2019-04-29 00:35

世園會開幕 習近平：堅持開放發展

2019-04-29 00:35

香港10萬人大遊行 反對修改「逃犯條例」

2019-04-29 00:35

世園會開幕式 習近平提出五個「追求」

2019-04-28 21:33

港反修《逃犯條例》遊行 學者憂政府誤陷香港法庭於不義

2019-04-28 19:06

前港督彭定康：「逃犯條例」修例造成商界恐慌

2019-04-28 17:31

審逃犯條例 邵家臻願戴手銬出席

2019-04-28 17:29

佔中判刑、林榮基流亡 將催化香港「反送中」遊行

2019-04-28 17:18

季建業的救火隊也落馬了 繆瑞林涉權色交易被雙開

2019-04-28 16:53

你不知道的中共總書記 港媒揭習近平竟是美劇迷

2019-04-28 16:02

距上次露面超過一年 江澤民傳現身揚州

2019-04-28 15:04

貿談再喊話 中共宣稱加大力度保護智財權

2019-04-28 13:18

上海台協徵才 因韓移師高雄

2019-04-28 00:41
看更多

熱門文章

閃電秒劈田中農作夫 衣服碎身體焦瞬間亡

2019-04-29 12:53

快看！2019新版人民幣長這樣

2019-04-29 11:06

美艦又過台海 中共外交部回應了

2019-04-29 17:23

影／離譜！山東400萬年鐘乳石 竟被遊客敲斷偷走

2019-04-29 14:22

吳寶春上海二店開幕 門口保全比消費者多

2019-04-29 12:39

美艦巡航常態化 港媒示警：台海風高浪急

2019-04-29 16:03

王金平返鄉祭祖 國台辦回應

2019-04-29 15:05

防一帶一路陷「死胡同」 分析：習近平謀搬走三座大山

2019-04-29 15:48

包皮割一半突被醫生喚醒「漲價」 陸男只能無奈同意

2019-04-29 14:46

大陸興取四字名 有新生兒叫「王者榮耀」「楊柳依依」

2019-04-29 10:17

追求用之不竭潔淨能源 中國加速人造太陽計畫

2019-04-29 20:22

走定了？ 亞馬遜中國官網、App全面癱瘓

2019-04-29 16:35

華為是誰的？高層：任正非有否決權 並非決定權

2019-04-29 10:59

印度媒體爆料 中共在西藏部署轟-6

2019-04-29 15:28

10億賭局之約 董明珠擊敗雷軍

2019-04-29 15:18

北京清華「獨立自由」紀念碑文 被封了

2019-04-29 13:55

美促中國共減核武 環時：北京要「毫不遲疑地駁回」

2019-04-29 12:29

李銳遺孀接受港媒專訪：沒聽老李說把日記捐給胡佛

2019-04-29 09:47

人民沒有忘記 抖音出現致敬坦克人影片

2019-04-29 17:25

劍指保護主義 王毅暗批美：再大的海遲早乾涸

2019-04-29 11:16

高壓下許章潤被撤職引發聲援 評論：物極必反

2019-04-29 16:55

1家4口都犯罪！姊妹分工製假證件 父母負責洽商送貨

2019-04-29 17:16

陸司法部為台灣民眾舉行法律職業證書頒發儀式

2019-04-29 15:10

中國「帶路」深入巴爾幹 奧地利有危機感

2019-04-29 15:49

港女命案判29月 被告是否引渡？士檢：尊重司法行使權

2019-04-29 17:56

五四運動100周年 習近平明發表談話

2019-04-29 12:33

研究報告稱 大陸電商高增長時代正在結束

2019-04-29 17:30

歷經統獨風波 吳寶春將出席上海二店開幕

2019-04-29 10:06

復聯4票房勝流浪地球 陸網民掀愛國論戰

2019-04-29 15:06

港媒：你不知道的習近平…是美劇迷

2019-04-29 15:48

中鋼協警告 慎防出現新一輪產能嚴重過剩現象

2019-04-29 18:34

中美新一輪談判前 美駐華大使發文強調智財權的重要

2019-04-29 19:26

格力電器去年獲利增16.9% 董明珠收入上億

2019-04-29 14:58

「發不出畢業證」 南京高校涉虛假招生爆衝突

2019-04-29 12:54

見證歷史 6檔科創基金1天認購逾人民幣900億

2019-04-29 21:01

時隔20年 王健林宣布萬達重返中國足壇

2019-04-29 11:53

鴻海17家子公司列中國出口200強 去年逾3兆

2019-04-29 12:51

年度預算297億 北京清華蟬聯最富大學

2019-04-29 12:53

北京清華自由碑文遭維穩 批習教授許章潤現身

2019-04-29 15:28

華為去年研發支出排全球第4 增速超越蘋果、三星

2019-04-29 12:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top