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嚇阻大陸 日加長飛彈射程 涵蓋釣魚台

2019-04-30 01:25聯合報 記者蔡佩芳洪哲政／連線報導

日本擬讓反艦飛彈射程加倍至四百公里，涵蓋釣魚台列嶼、宮古海峽等海域。圖／取自飛揚...
日本擬讓反艦飛彈射程加倍至四百公里，涵蓋釣魚台列嶼、宮古海峽等海域。圖／取自飛揚軍事網
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為增加對中國大陸解放軍的抗衡能力，日本防衛省正在改良陸上自衛隊的一二式反艦飛彈，讓射程加倍至四百公里，涵蓋釣魚台列嶼、宮古海峽等海域。國軍將領對此表示，日方強化琉球地區兵力，將使共軍艦艇穿越島鏈更有顧慮，無法輕易在台灣東部海域部署。

產經新聞廿九日頭條報導，一二式反艦飛彈目前射程兩百公里，日本政府擬改良其性能，將射程延伸至四百公里。除了陸上自衛隊預計於二○二三年起換裝，海上自衛隊的巡邏機也將搭載運用。

由九州以南綿延到台灣東北部外海的西南列島，長達一二○○公里，是西太平洋第一島鏈的一部分。隨著解放軍海空兵力崛起，西南列島被日本自衛隊視為「戰力空白地帶」，急於強化防衛部署。

今年三月，陸上自衛隊在鹿兒島縣奄美大島、沖繩縣宮古島開設基地，並且在奄美基地部署一二式反艦飛彈，創西南列島首例。此外，日方預計明年完成宮古基地的反艦飛彈部署，未來石垣島開設基地也將部署飛彈。

依據陸上自衛隊的想定，一旦離島遭受攻擊時，將分近海、沿岸與陸地三階段防衛。一二式反艦飛彈是最早接敵的武器，負責摧毀海上敵方船艦。然而，面對中共海軍巡弋飛彈的射程與精度不斷提升，陸自必須延伸岸基反艦飛彈的射程，才能從敵方威脅範圍外提前展開攻擊。

此舉同時可牽制中共海軍從東海進出太平洋。解放軍艦艇穿越沖繩本島和宮古島間的宮古海峽，近年已成常態，若在宮古島部署改良後的一二式反艦飛彈，火力將覆蓋整個宮古海峽，以及日方宣稱領海、中方多次入侵的釣魚台列嶼。

飛彈自衛隊解放軍釣魚台沖繩
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