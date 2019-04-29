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中美新一輪談判前 美駐華大使發文強調智財權的重要

2019-04-29 19:26聯合報 記者林則宏╱即時報導

中美新一輪談判登場前，美國駐北京大使布蘭斯塔德29日特別發文強調保護智慧財產權的重要性。布蘭斯塔德以體育賽事為例指出，這項產業以及所有國際商業，都要靠一個幕後維護者，那就是智慧財產權。美國總統川普尋求與中國一起工作，平衡並推進美中經濟關係，包括在智慧財產權領域。

根據美國駐北京大使館日前發布的消息，美國貿易代表賴海哲和財政部長米努勤將前往北京，與大陸國務院副總理劉鶴就雙邊貿易關係繼續談判，本輪會談將於30日開始。此次雙方討論的主題涵蓋：智慧財產權、強制技術轉讓、非關稅壁壘、農業、服務、採購及執行在內的貿易議題。

之後，劉鶴將率領中方代表團前往華盛頓，於5月8日展開進一步談判。

美國駐北京大使館微信公眾號29日傍晚發布布蘭斯塔德在《財新網》同步發表的一篇署名文章。布蘭斯塔德一開始就提到，數千年來，挑戰極限的欲望、競爭的刺激，以及看普通人取得卓越成績而心生敬佩激發了我們對體育的熱情。就在本月，19歲的中國籃球天才韓旭作為本年度入選WNBA（美國女子職業籃球聯賽）最年輕的球員登上頭條。

布蘭斯塔德說，很多時候，體育已經跨越語言和文化障礙將人們聯結起來，正如1970年初著名的「乒乓外交」為美國和中國重申外交關係創造了條件一樣。

文章稱，「競技體育還是一項價值數十億美元的全球產業，為數百萬人帶來享受和健康的生活方式。同時，體育產業為製造業和服務業創造了數百萬就業機會。體育迷們可能沒有意識到，這項產業以及所有國際商業，都要靠一個幕後維護者，那就是智慧財產權。」

布蘭斯塔德表示，今年4月26日，世界智慧財產權日以「奮力奪金」為主題，弘揚創造力、創新和智慧財產權在體育世界發揮的作用。他強調，「我們只有保護智慧財產權，才可能將競爭的激烈從競技場帶到世界各地的客廳和手機上。對智慧財產權的有效保護支持著數十億美元的體育周邊商品產業。」

布蘭斯塔德特別指出，在非官方移動應用上觀看廣播或購買仿冒的體育裝備，威脅這樣的交易、限制包括中國職業足球聯賽在內的體育聯賽發展並且對就業造成威脅。同樣的原則適用於世界各地的聯賽，甚至任何要求創新與創意的行業。

他表示，保護智慧財產權在全世界面臨著許多挑戰，非法機上盒以及未經授權的網站對內容創造者、體育聯賽以及選手構成威脅，並且破壞合法流媒體服務的發展。

布蘭斯塔德說，「仿冒的體育商品欺騙消費者並剝奪合法企業開發創新產品所需的資金。在美國，有效的法律架構已經通過清晰的規則、強有力的執法機制和高額的罰款來遏制侵犯智慧財產權，從而多年來使得大規模、成功的體育產業成為可能。」

布蘭斯塔德在文章最後說道，「在我們努力為中國隊和美國隊改善智慧財產權環境，把體育的驚心動魄帶給兩國粉絲的同時，讓我們一起『奮力奪金』。」從布蘭斯塔德特別發表這篇文章來看，智慧財產權應是本輪中美貿易談判的重點議題。

中美新一輪談判登場前，美國駐北京大使布蘭斯塔德29日特別發文強調保護智慧財產權的...
中美新一輪談判登場前，美國駐北京大使布蘭斯塔德29日特別發文強調保護智慧財產權的重要性。（取自美國駐北京大使館微信公眾號）
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