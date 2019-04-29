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走定了？亞馬遜中國官網、App全面癱瘓

2019-04-29 16:35聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

全球最大的電商亞馬遜日前宣布將退出大陸市場，亞馬遜中國官網今（29）日下午出現登錄異常，無法開啟頁面，有用戶反映，亞馬遜App同樣無法打開。亞馬遜中國客服人員表示，目前技術部門已經掌握情況，並開始著手處理。但未說明故障原因。

中關村網報導，這是由於「亞馬遜中國進行清倉大促」引起的，今日亞馬遜中國進行清倉大促，包括美妝、圖書在內的多種商品均在原有基礎上大打折扣，其中部分圖書更是4折出售。折扣消息一出，大量用戶在短時間內湧進亞馬遜平台進行搶購，這給網站服務器造成了巨大壓力。

據了解，在今年4月18日，亞馬遜中國確認，將於2019年7月18日停止為亞馬遜中國網站上的第三方賣家提供賣家服務。亞馬遜中國還指出，將繼續投入並大力推動包括亞馬遜海外購、亞馬遜全球開店、Kindle和亞馬遜雲計算等各項業務在中國的穩健發展。

金融界報導，分析認為，缺乏本土化是亞馬遜中國最大的致命傷。亞馬遜中國的購買界面、支付流程、及其運輸和售後服務，完全照搬美國亞馬遜，不符合大陸人的購買習慣。至於「雙11」、「雙12」等促銷活動節日，亞馬遜中國無動於衷，極少參與。

亞馬遜創始人兼CEO、當今世界首富貝佐斯曾說，公司大多是把在日本、德國、英國、西班牙、法國、美國等取得成功的做法複製到中國，事實上，在中國還需要更多的市場定制。

亞馬遜中國官網今（29）日下午出現登錄異常，無法開啟頁面。照片／亞馬遜中國官網
亞馬遜中國官網今（29）日下午出現登錄異常，無法開啟頁面。照片／亞馬遜中國官網
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