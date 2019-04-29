美艦巡航常態化 港媒示警：台海風高浪急

2019-04-29 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中美本周開始新一輪貿易磋商之際，美國軍艦再次駛過敏感的台灣海峽。港媒評論，中美貿易戰的硝煙有慢慢散去之勢，中美台海博弈卻在逐漸升溫。

據香港經濟日報報導，美軍2艘作戰艦昨天自台灣西南海域由南向北航經台灣海峽。這也是美國軍艦過去9個月來，第七度通過台海。

報導指，美軍從去年7月開始、10月、11月及今年1、2、3月都曾有軍艦沿台灣海峽北上。今年起每個月皆發生一次。基本可確定，美艦巡航台海正向常態化邁進。

而中共軍方也是在去年開始，不定期派出戰機繞台飛行。上月31日，更是有兩架解放軍戰機飛越台海中線。大陸官方媒體甚至警告，不排除下一步直接飛越台灣上空。

報導分析，中國大陸官方發出的訊號是明確的，因應台灣內部的政治經濟形勢，及海峽兩岸力量對比此消彼長的變化，中國統一的步伐在加快。美艦巡航台海發出的訊號同樣明瞭，因應中國的崛起，美國將加強印太戰略加以遏制，而台海則被視為美方圍堵中國的一顆戰略棋子。

分析說，明年一月台灣將舉行新一屆總統選舉，表面上是內部藍綠勢力的廝殺，但幕後中美早已深度介入其中。甚至有台灣政治評論員稱，台灣的選舉已變成中美代理人之爭。