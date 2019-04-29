習近平：堅持開放發展 媒體分析：意在向川普喊話

2019-04-29 15:47 世界日報 記者 世界日報 記者 蔡敏姿 、羅印／綜合報導



中國國家主席習近平28日出席北京世園會開幕時表示，中國將堅持走開放發展的路，走綠色發展的路，並與各國一道共建共同命運共同體。

中美貿易談判30日將在北京登場，習近平28日出席有110個國家及國際組織參展的世園會上再度強調，中國將堅持走開放發展的路，在共建「一帶一路」的作法上就是要建設一條開放發展之路，同時也必須是一條綠色發展之路，這是與會各方達成的重要共識。

習近平27日在「一帶一路」峰會上宣布更大規模和範圍的對外開放，又罕見呼籲國際社會平等對待中國企業、留學生，外電報導認為，習近平有對美隔空喊話意味；在中美貿易談判關鍵階段，習此舉顯示，中方謀求在中美博弈中占據主動。

香港經濟日報引述彭博報導指出，習近平在講話中用大量篇幅講述中國的國內改革，承諾解決國家補貼問題、保護智財權、允許外國投資進入更多領域，以及避免人民幣競爭性貶值。這四點正是中美貿易談判中，需要解決的問題。

對於中美經貿協議文本磋商的主要分歧之一的執行機制，習近平在演講中回以「中國人歷來講求一諾千金」來表明北京的履約態度。報導認為，習近平的講話，可能意在向不在座的美國總統川普傳遞聲音。

習近平表示，中國擴大開放舉措，是根據改革發展客觀需要作出的自主選擇，有利推動未來經濟高質量發展。

報導分析，值得注意的是，習近平此次罕見地選擇在重要外交場合，呼籲國際社會「平等對待中國企業、留學生和學者，為他們正常開展國際交流合作活動提供公平友善的環境」，疑針對美國當局近期對華為等中資企業以及中國留學生、學者的政策收緊向美喊話。

習近平表示，要共同推動建設開放型世界經濟，反對保護主義，繼續把共建「一帶一路」同各國發展戰略、區域和國際發展議程有效對接、協同增效，鼓勵更多國家和企業深入參與，做大共同利益的蛋糕。