港媒：你不知道的習近平…是美劇迷

2019-04-29 15:48 世界日報 記者羅印／綜合報導



中國領導人私底下的愛好和興趣，很少被大眾所知，有港媒揭露說，總書記習近平曾在一次會議上引用美劇《權力的遊戲》中的名言；習近平過去還曾多次表示對電影和文學感興趣。

據香港南華早報報導，習近平在北京一次會議上對外國來賓講話時曾說：「當雪花飄落，白風吹起，孤獨的狼死了，但狼群倖存了下來。」顯示習近平原來是美國HBO電視劇《權力的遊戲》（Game of Thrones）一名劇迷。

報導引述一名與會者透露，習近平講話讓其助手與賓客大為吃驚。習近平說：「我們必須確保我們所生活的世界不會陷入混亂的七國交戰。」這是《權力的遊戲》作者馬丁（George R.R. Martin）在其著作中的言論。

報導稱，目前不清楚習近平在繁忙的工作之餘，能夠擠出多少時間去觀看這部美劇，但習並不是喜愛這部美劇的唯一領導人。

報導指出，國務院總理李克強上個月在杜布羅夫尼克（Dubrovnik）舊城舉行的一次論壇上，談及中國與中東歐國家的關係時，也曾引用《權力的遊戲》中的名言。

報導說，當被問及習近平和其他領導人是否觀看到了經過編輯或未刪節的版本時，北京的一位官員笑了。

這位官員說，他們觀看的版本更加緊湊，因為他們的日程安排太緊，沒有時間欣賞整個節目。不願具名的這位官員說：「我們稱之為鑽石版。」

報導提到，中國領導人很少公開談論自己的愛好，但眾所周知，習近平對電影和文學感興趣。據新華社報導，在最近寫給一群學習中文的美國高中生的一封信中，習近平說他喜歡「哲學、歷史、文學、文化、音樂和體育」。

報導還說，據說習近平是好萊塢電影的粉絲，《教父》和《搶救雷恩大兵》顯然是他的最愛。

另名消息人士說，習近平於2012年以中國國家副主席身分訪美時，在被一名兒童問及自己的愛好時，習近平回答說，他喜歡看電影。當第二名年輕人問他，如何實現工作和生活的良好平衡時，習近平用英語回答：這是不可能的任務（Mission: Impossible）。