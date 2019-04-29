陸司法部 為台灣民眾舉行法律職業證書頒發儀式

2019-04-29 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



根據大陸司法部官網消息，4月28日，大陸司法部在廈門為參加2018年大陸國家統一法律職業資格考試取得合格成績，被授予法律職業資格的26名台灣民眾代表舉行《法律職業資格證書》頒發儀式，並進行交流活動。

報導稱，在2018年大陸國家統一法律職業資格考試，共有85名台灣民眾取得合格成績，其中81人於2019年3月經司法部審核認定授予法律職業資格。據統計，自2008年大陸開放台灣民眾可參加大陸國家司法考試，至2018年大陸首次國家統一法律職業資格考試，累計已有4,329人次的台灣民眾報名考試，共415人被授予法律職業資格。

據廈門日報報導，大陸司法部律師工作局負責人馬國華表示，目前已有120名取得大陸法律職業資格的台灣民眾在大陸律師事務所從事律師職業。

馬國華說，「希望未來有更多台灣同胞加入到大陸律師隊伍中來，共用大陸發展機遇，繼續加強兩岸律師業的交流合作，共同提升律師服務水準，為推動兩岸關係和平發展，造福兩岸民眾。」

當天被授予大陸法律職業資格的台灣某律師事務所律師陳敬中表示，兩岸交流日趨頻繁，兩岸同胞有著越來越多的法律需求，自己拿到資格證書後，未來可以發揮法律知識的優勢和特長，為兩岸的人民和社會需求提供更為優質的法律服務。

去年從集美大學法學院畢業的劉涵棋則說，「取得資格證書非常開心，我將會在廈門的律師事務所實習，未來也打算留在廈門從事法律方面的工作。」

央視新聞則報導，除台灣之外，在2018年大陸國家統一法律職業資格考試中，香港共有107人取得合格成績，其中85人經司法部審核被授予法律職業資格；澳門則有11人取得合格成績，其中八人經司法部審核被授予法律職業資格。