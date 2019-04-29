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王金平返鄉祭祖 國台辦回應

2019-04-29 15:05聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

參與國民黨總統初選的前立法院長王金平，宣布將於下周一（5月6日）赴陸訪問，到祖籍地福建漳州祭祖。大陸國台辦發言人馬曉光今天應詢表示，5月6日至8日，台灣王氏宗親會榮譽理事長王金平先生將率家人，宗親到福建省漳州祭祖，並在廈門市參訪。

王金平表示，此行將與大陸國台辦主任劉結一在廈門會面，原則上不談政治問題，但客隨主便，會尊重對方安排。

大陸國台辦發言人馬曉光。中新社
大陸國台辦發言人馬曉光。中新社
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王金平福建國台辦
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