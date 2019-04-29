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北京清華「獨立自由」紀念碑文 被封了

2019-04-29 13:55聯合報 記者羅印冲╱即時報導

北京清華大學昨天慶祝108周年校慶，校長邱勇近日在校慶致詞時說過，「自信的清華更開放」，但有參加校慶的校友發現，校園內的近代國學大師王國維紀念碑被施工板圍封，有關照片在網上廣傳。外電報導指，有輿論猜測，這可能是校方擔心碑文談到「獨立之精神、自由之思想」，比較敏感，因此採取了「維穩措施」。

據香港明報綜合外電報導，王國維紀念碑上刻的是清華另一近代史學大師陳寅恪所撰著名碑文，是清華著名標誌。

陳寅恪所撰碑文寫著：「來世不可知者也，先生之學說，或有時而可商，惟此獨立之精神，自由之思想，歷千萬祀，與天壤而同久，共三光而永光。」

報導指出，北京清華校長邱勇4月初在校慶致詞中說，自信的清華更加開放，將積極走向世界。不過，據法國國際廣播電台引述北京學者榮劍說，「自信的清華更開放，結果把自由和獨立給圈起來了」。

還有北京清華校友不滿王國維紀念碑被圍封，撰寫「賀聯」嘲諷︰「清華自信：自牆不吸獨立精神，厚得再無自由思想」，並在施工擋板前拍照，以示抗議。

報導說，北京清華大學3月底時將直言批評中國政府及國家主席習近平的法學教授許章潤停職受查，當時曾引起海內外輿論關注。日前，俄羅斯總統普亭出席一帶一路國際合作高峰論壇，並與國家主席習近平會談，清華大學向普亭授予名譽博士學位，亦引起輿論一片譁然。

北京清華大學校園內的王國維紀念碑被圍封，被質疑是「維穩措施」。（自由亞洲電台）
北京清華大學校園內的王國維紀念碑被圍封，被質疑是「維穩措施」。（自由亞洲電台）
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北京清華大學
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