北京清華「獨立自由」紀念碑文 被封了

2019-04-29 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



北京清華大學昨天慶祝108周年校慶，校長邱勇近日在校慶致詞時說過，「自信的清華更開放」，但有參加校慶的校友發現，校園內的近代國學大師王國維紀念碑被施工板圍封，有關照片在網上廣傳。外電報導指，有輿論猜測，這可能是校方擔心碑文談到「獨立之精神、自由之思想」，比較敏感，因此採取了「維穩措施」。

據香港明報綜合外電報導，王國維紀念碑上刻的是清華另一近代史學大師陳寅恪所撰著名碑文，是清華著名標誌。

陳寅恪所撰碑文寫著：「來世不可知者也，先生之學說，或有時而可商，惟此獨立之精神，自由之思想，歷千萬祀，與天壤而同久，共三光而永光。」

報導指出，北京清華校長邱勇4月初在校慶致詞中說，自信的清華更加開放，將積極走向世界。不過，據法國國際廣播電台引述北京學者榮劍說，「自信的清華更開放，結果把自由和獨立給圈起來了」。

還有北京清華校友不滿王國維紀念碑被圍封，撰寫「賀聯」嘲諷︰「清華自信：自牆不吸獨立精神，厚得再無自由思想」，並在施工擋板前拍照，以示抗議。