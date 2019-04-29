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美促中國共減核武 環時：北京要「毫不遲疑地駁回」

2019-04-29 12:29聯合報 記者羅印冲╱即時報導

針對美國想要推動達成一項包括中國在內的新《削減戰略武器條約》，大陸官媒環球時報社評形容，讓中國參與美俄的核裁軍，相當於讓一個兒童參與成年武士的力量削減；中國必須毫不遲疑地駁回美國推動這一主張的任何嘗試。

社評指出，中國的核彈頭數量沒有公開過，但它與美俄的核彈頭數量不在一個量級上，則是眾所周知的。據美國科學家聯盟不久前公布的估算，至2018年中國核彈頭數量為280枚，美國和俄羅斯各為6450枚和6490枚。

社評說，讓中國參與美俄的核裁軍，相當於讓一個兒童參與成年武士的力量削減。

社評並指，中國必須毫不遲疑地駁回美國推動這一主張的任何嘗試，無論美方為這種嘗試投下什麼本錢。中國對自己戰略核力量規劃的實施要堅定不移。

社評稱，中國的戰略核力量本來就維持在保障國家安全所需的最低水平上，一旦它有任何削弱，中國的戰略意志就有在危急關頭被壓彎的風險。

社評又稱，中國不僅核武庫的保持水平低，且是做出不首先使用核武器承諾的唯一核國家，這進一步限制了中國的核威懾。在這種情況下，華盛頓還想拉中國參與美俄核裁軍，這是一種戰略上的貪得無厭。

社評認為，如果中國的核彈頭處於幾千枚的數量級上，美國絕不敢在南海上搞如此輕狂的自由航行，它在台海地區的表現也會克制得多。中國應當加大提升戰略核力量規模和質量的力度，且隨著中國安全形勢變得更加緊迫，這一工作刻不容緩，其他考量都應讓路。

中國東風31長程飛彈。（美聯社）
中國東風31長程飛彈。（美聯社）
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