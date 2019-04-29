劍指保護主義 王毅暗批美：再大的海遲早乾涸

2019-04-29 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共國務委員兼外長王毅表示，目前已有127個國家和29個國際組織，與中方簽署一帶一路合作文件。他批評全球保護主義、單邊主義上升，並暗批美國，如果人為阻斷江河流入，再大的海，遲早會乾涸。

據中共外交部官網，第二屆一帶一路國際合作高峰論壇日前在北京舉行，王毅昨就論壇成果接受媒體採訪。

王毅指出，目前已有127個國家和29個國際組織，與中方簽署一帶一路合作文件。本屆論壇期間，有關國家和國際組織還在交通、稅收、貿易、審計、科技、文化、智庫、媒體等領域，與中方簽署了100多項多雙邊合作文件。

此外，王毅提到，中外企業對接洽談並簽署合作協議，總金額640多億美元，展現了一帶一路帶來的巨大商機。

話鋒一轉，他指出，當前世界經濟增長動力不足，保護主義、單邊主義上升。大陸國家主席習近平明確提出，商品、資金、技術、人員流通，可以為經濟增長提供強勁動力和廣闊空間。

接著，王毅似暗批美國說，如果人為阻斷江河的流入，再大的海，遲早都有乾涸的一天。