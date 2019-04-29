華為是誰的？高層：任正非有否決權 並非決定權

2019-04-29 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



華為往往被視為大陸國有企業，而創始人任正非握有所有權。不過，華為董事會首席秘書江西生上周接受採訪表示，任正非擁有超過1%的股份，其餘股份由華為工會委員會持有。任正非有否決權，而不是決定權。他同時澄清，華為非國有資本。

日前，美國兩位教授發布「誰擁有華為？」的報告，引起外界對華為控制權的關注。觀察者網引述華為內部員工論壇「心聲社區」的文章，江西生解釋，該報告認為華為分配的不是股權，而是一個合約的利潤分配計劃。事實是，華為員工要交錢進來，去參與利潤分配，並承擔有可能減值的風險。還要選舉持股員工代表來行使權力，所以華為股權分配計劃不是一個利潤分享計劃，而應該是一個股權計劃。

華為的持股員工代表會，是華為工會作為持股平台來代表持股員工行使股東權利的機構，是由持股員工一股一票選舉產生。華為每年都做年報披露，華為有9萬多員工通過工會來持有公司股份，所以華為是100%由員工持有的公司，沒有任何外部政府或者是機構。

至於任正非具有否決權，被認為華為的管理控制主要通過任正非的否決權實現。江西生說，這點也是不對的，任正非確實有否決權，只是重大事項有否決權，不是所有事項都否決。第二，他只是有否決權，而不是決定權。任正非對華為的影響重點是通過思想和管理的哲學來進行。網上或者華為內部幾天就可以看到一個任總的講話，就是靠這方面來管理的。

江西生指出，正因為華為這樣的機制，都是由內部員工持股控制，所以這30年來華為能夠保持獨立性，這個獨立性也包括對公司戰略的堅持和堅守。

江西生稱，華為工會是按照工會法的要求設立的，員工持股計劃是按照公司法和深圳市公司內部員工持股規定來進行的，而且無論在運作還是在日常財務以及最終清算安排，完全跟工會法意義上的工會獨立運作。如果公司破產，持股員工有權獲得部分資產。