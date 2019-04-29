大陸興取四字名 有新生兒叫「王者榮耀」「楊柳依依」

2019-04-29 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中國大陸近日發布姓名大數據報告—「2019姓名全景報告」，報告顯示，2018年新生男嬰熱門名字前三名分別是「子墨」、「宇軒」、「浩宇」；而女嬰則是「一諾」、「梓涵」、「詩涵」。

據香港星島日報報導，該報告還分析，「10後」（2010年後出生者）名字的性別區分越來越涇渭分明，「男起女名」和「女起男名」比例都有所下跌。此外，2014年以來，新生兒嘗試用「新複姓」（父姓加母姓）的比例也有所增長。

報告發布方、起名通創始人張襦心稱，伴隨中國父母文化素養和思想開放程度逐步提升，家長對名字更為求新求變、追求多元表達，新生兒的名字也越來越多樣化，其中一個現象，就多了利用父姓加母姓，組合起一個「新複姓」。

2014年到2017年，新生兒嘗試「新複姓」的比例快速增長，四年即實現了翻倍，男嬰達到了2.51%，女嬰也上升到了1.73%，最多新複姓出現的省是雲南。分析指，「新複姓」體現女性地位提高、性別公平的現象。

此外，四字名也是大陸興起的另一現象。2017到2018年，男嬰家長最想起的四字名是「王者榮耀」，而女嬰家長近三年最想起的四字名，都是「楊柳依依」。

報告認為，「王者榮耀」榮登男寶四字名榜首，明顯是受到了網路遊戲的影響，而「王」姓又為中國大姓，給了這類家長傾向如此命名的機會。

而「楊柳依依」，出處是中國第一部詩詞典籍《詩經》。2016、2017連續兩年，央視播出的《中國詩詞大會》，在社會上掀起了品讀詩詞熱潮，也影響一些正在起名的年輕父母。

不過，報導認為，四字名也給父母的起名水準帶來了更高的挑戰。如果創意巧妙得當，自能令人拍案叫絕。如把握不當，出現違和感的比例也會更高。如「王者榮耀」、「王子殿下」、「謝主隆恩」，正是新一代「令人覺得尷尬的名字」的代表。