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李銳遺孀接受港媒專訪：沒聽老李說把日記捐給胡佛

2019-04-29 09:47聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共自由派元老李銳遺孀張玉珍最近接受港媒專訪時表示，自己從未聽李銳說過，讓女兒李南央將文稿（李銳日記）交給胡佛研究所。

李銳今年二月病逝，有關他生前日記等文稿原件的歸屬，引起家庭紛爭，遺孀張玉珍將李南央告上法庭，要求李南央歸還所有帶走的文稿。

張玉珍最近接受香港星島日報專訪時指出，自己從未聽老李說過，讓李南央將文稿交給胡佛研究所公開，李南央這麼做不合適。她還澄清自己沒有接受過「美國之音」採訪，只是有不明身分的人打電話詢問情況，報導中的很多話並非其本意。

她說：「我和老李生活四十年了，他去世前我一直陪著。我這麼做不是針對誰，只是希望大家能尊重他的意願。」

報導指出，李銳逝世後，李南央將李銳逾一千萬字的歷史資料，捐予美國史丹福大學胡佛研究所。不過，張玉珍提起訴訟，要求判決李銳全部日記、信件、工作筆記等文稿原件由她繼承，訴訟已獲北京西城區法院受理。

網上曝光的西城區法院受理案件通知書顯示，張玉珍起訴李南央「繼承糾紛」一案，法院四月二日已決定登記立案。據稱，開庭時間為六月二十五日。

據美國之音此前報導，依張玉珍的說法，關注和過問李銳日記去向的是中共黨組織。

張玉珍對記者表示：「這幾日，就老李日記的事有各種各樣的傳聞，我沒有接受美國之音的採訪，不知道他們發的東西是怎麼出來的，很多話不是我對這件事的本意，有些話我也從來沒說過。我只是向組織報告了這件事情。」

此外，李銳病逝導致李南央與張玉珍的矛盾公開化，兩人曾就喪禮安排爆發分歧。李南央稱其父遺願是「不開追悼會，不進八寶山，不蓋黨旗」，張玉珍否認存在「三不」遺囑。最後，李銳喪禮由中組部操辦，遺體覆蓋中共黨旗，骨灰安置在八寶山。

張玉珍對記者重申：「他剛走，就有人到處傳什麼『三不』，實在是對死者大不敬。老李從沒說過『三不』，也沒留下過『三不』的任何文字記錄。」

李銳遺孀張玉珍接受香港媒體專訪。香港星島日報
李銳遺孀張玉珍接受香港媒體專訪。香港星島日報
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