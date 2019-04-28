世園會開幕式 習近平提出五個「追求」

2019-04-28 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



中共國家主席習近平提出五個「追求」，共建「一帶一路」也必須是一條綠色發展之路。 美聯社 分享 facebook

大陸國家主席習近平28日出席「北京世界園藝博覽會」開幕式並致詞表示，生態文明建設已經納入大陸國家發展總體布局，並提出五個「追求」，共建「一帶一路」也必須是一條綠色發展之路。

新華網報導，2019北京世園會為期162天，至10月7日對公眾開放。以「綠色生活 美麗家園」為主題，110個國家和國際組織參與，展示各國園林園藝與文化表演。

習近平表示，生態文明建設已經納入大陸國家發展總體布局，建設美麗大陸已經成為人民心向往之的奮鬥目標。大陸生態文明建設進入了快車道，天更藍、山更綠、水更清將不斷展現在世人面前。

習近平說，縱觀人類文明發展史，生態興則文明興，生態衰則文明衰。工業化進程創造了前所未有的物質財富，也產生了難以彌補的生態創傷。地球是全人類賴以生存的唯一家園，要像保護自己的眼睛一樣保護生態環境。

習近平還提出五個「追求」：一、應該追求人與自然和諧，無序開發、粗暴掠奪，人類定會遭到大自然的無情報復；合理利用、友好保護，人類必將獲得大自然的慷慨回報。

二、應該追求綠色發展繁榮。綠水青山就是金山銀山，改善生態環境就是發展生產力。三、應該追求熱愛自然情懷。倡導簡約適度、綠色低碳的生活方式，拒絕奢華和浪費，形成文明健康的生活風尚。

四、應該追求科學治理精神。生態治理必須遵循規律，科學規劃，因地制宜，統籌兼顧，打造多元共生的生態系統。五、應該追求攜手合作應對。建設美麗家園是人類的共同夢想。唯有攜手合作，才能有效應對氣候變化、海洋汙染、生物保護等全球性環境問題，實現聯合國2030年可持續發展目標。

最後，他指出，日前第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇成功閉幕，在共建「一帶一路」就是要建設一條開放發展之路，同時也必須是一條綠色發展之路，這是與會各方達成的重要共識。