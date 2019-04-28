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港反修《逃犯條例》遊行 學者憂政府誤陷香港法庭於不義

2019-04-28 19:06香港01 記者吳倬安／報導

查錫我表示，政府的說法一直錯誤引導巿民，他提到政府指法庭和特首均會把關，但他認為...
查錫我表示，政府的說法一直錯誤引導巿民，他提到政府指法庭和特首均會把關，但他認為中央若要香港移交罪犯，特首有否法理基礎拒絕中央要求，又指法庭只能依靠控方提供的表面證據決定是否移交，形容是陷法庭於不義。 香港01記者吳倬安／攝影
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民陣今（28日）發起遊行，反對修訂《逃犯條例》遊行。廉政公署前總調查主任、法律界特首選委查錫我表示，政府的說法錯導，政府稱法庭和特首雙重把關，但質疑特首有否法理基礎拒絕中央要求引渡要求，認為若法庭只能依靠控方提供的表面證據決定是否移交，是陷法庭於不義。

前全國政協委員劉夢熊亦有參與遊行，他指逃犯條例的修訂會將香港的「一國兩制」變成「一國一制」，更會破壞香港國際金融中心的地位。被問及會否擔心波及到自身，他則指不擔心，強調遊行只為捍衛「一國兩制」。

查錫我表示，政府的說法一直錯誤引導巿民，他提到政府指法庭和特首雙重把關，但他認為中央若要香港移交罪犯，特首有否法理基礎拒絕中央要求，又指法庭只能依靠控方提供的表面證據決定是否移交，形容是陷法庭於不義。他又認為早在一年前，政府已可以與台灣商討，以單次移交方法，移交陳同佳至台灣受審。

對於行政會議成員湯家驊的言論，他指十分尊重湯家驊，認為對方有權發表意見，但對他的言論不敢苟同，他認為遊行人數是關鍵，若16年前非有50萬人上街，也無法成功令政府撤回23條。

劉夢熊：修訂將香港的「一國兩制」變成「一國一制」

前政協劉夢熊亦有參與遊行，他指逃犯條例的修訂會將香港的「一國兩制」變成「一國一制」，形容為「內地定罪，香港交人」，又指香港是司法獨立，內地則反對司法獨立；香港是無罪推定，內地則是有罪推定，「再加上佢哋公然宣稱，法律係共產黨嘅政治工具，容易做成欲加之罪，何患無辭」。

劉又指，修例更會破壞香港國際金融中心的地位，提到英國、美國商會官員已表達了相關憂慮，「連外國嚟香港投資都影響埋」。被問及會否擔心波及到自身，他則指不擔心，強調遊行只為捍衛「一國兩制」。

延伸閱讀：

劉夢熊點評：凌友詩的發言動機與效果不符　讚韓國瑜有政治智慧

【吳文遠案】梁振英FB反駁法官質疑：在黃毓民案都有出庭作證

文章授權轉載自《香港01》

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