審逃犯條例 邵家臻願戴手銬出席

2019-04-28 17:29 世界日報 香港新聞組／香港28日電



邵家臻因佔中案被判刑8個月、即時入監，入獄隔天即因身體不適送醫，現在伊利沙伯醫院羈留病房留醫。 歐新社 分享 facebook

因心跳急促導致身體不適送醫治療的立法會議員邵家臻，透過其事務律師、民主黨前主席何俊仁透露，他疑向懲教署申請外出出席立法會大會，參與審議《逃犯條例》修訂，他並不介意戴上手銬，不會因此感到差恥。

明報報導，邵家臻因佔中案被判刑8個月、即時入監，現在伊利沙伯醫院羈留病房留醫。昨到醫院探望邵家臻的何俊仁透露，邵冀可出席立法會大會履行議員職務，明日會為他向懲教署提出申請。

此舉是否為避免邵家臻因連續3個月不出席立法會會議而被解除議員職務，何俊仁說並無討論，但稱邵已盡力爭取，不可指他是無合理原因缺席。

報導指出，有資深懲教人員稱，曾有在囚者以奔喪等理由申請外出，該署會考慮理據、刑期、罪行、越柙風險等因素，外出亦須受押送條件規限。立法會前議員梁國雄因2011年衝擊遞補機制論壇罪成，2014年被判囚4周，曾申請外出開會被拒絕。

香港01報導，曾於1998年因被控偽造文件罪名成立，被判入獄1年，而提出過同樣申請的前立法會議員詹培忠表示，邵家臻如要在囚期間返立法會開會，就得忍受上着手銬返立法會。因當年懲教署亦要求他上手銬，直至進入會議室，「就算在立法會休息室，都要戴手銬」。