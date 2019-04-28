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佔中判刑、林榮基流亡 將催化香港「反送中」遊行

2019-04-28 17:18世界日報 香港新聞組／香港28日電

佔中判刑、林榮基流亡牽動民情，民間人權陣線將在28日舉行反對修訂《逃犯條例》遊行...
佔中判刑、林榮基流亡牽動民情，民間人權陣線將在28日舉行反對修訂《逃犯條例》遊行。 路透
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民間人權陣線28日4時舉行反對修訂《逃犯條例》遊行，由銅鑼灣東角道遊行至立法會。港媒指佔中判刑和林榮基流亡台灣一事將牽動民情，成為遊行的催化劑。

明報報導，多名民主派在記者會上形容，修訂《逃犯條例》「辣過」《基本法》23條立法，是架在港人身上的刀，民主派評估佔中案判刑會刺激遊行人數。據悉，有政府中人亦預料佔中判案有刺激作用，今日人數料會較3月31日的反修例遊行多。

公民黨前黨魁余若薇昨表示，《逃犯條例》修訂比2003年政府推《基本法》23條更厲害，當年有3個月諮詢期，今次修例只有20日。她指出，犯了23條在香港審，即使坐監都在香港，但《逃犯條例》修訂通過後，將來要在內地審、內地坐監，不能選擇自己的律師。她呼籲曾遊行反對23條的人，今日要出來反對「更大的惡法」。

報導指出，民主派會議召集人、立法會議員毛孟靜說，原本擔心在同一個月內兩度就同一議題辦遊行會否過度消耗民意，但相信佔中9人案的判決會激起港人反抗之心。

民主黨前主席何俊仁表示，佔中9人尤其是被囚4子已全力呼籲市民要參與遊行，而他們因為爭取自由、民主的香港而入獄，《逃犯條例》修訂亦正影響本港的自由民主。何昨早探望被判囚的邵家臻，引述邵稱若見到很多人走出來遊行，會得到很大鼓舞。

報導稱，民陣副召集人陳皓桓昨在記者會上表示，預期今日遊行會比3月31日的反修例遊行，以及前年聲援「13+3」（東北13人加重奪「公民廣場」3人）在囚抗爭者的遊行人數為多，不擔心天雨會影響參與人數。他希望有10萬、20萬人參與。

香港01報導，佔中九子判刑重新勾起了當年市民參與雨傘運動的記憶，加上林榮基赴台定居一事；以及24日聲援九子的晚會聲勢，更是超越歷次對社運案入獄人士的聲援行動。在情緒上，被視為有利於港民參與「428反送中」遊行的積極度。

佔中香港立法會
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