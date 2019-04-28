親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
一帶一路論壇
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

日職／王柏融單場4支0 火腿4：0完封軟銀

日本天皇換代儀式 禁女性到場

你不知道的中共總書記 港媒揭習近平竟是美劇迷

2019-04-28 16:02聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共領導人私底下的愛好和興趣，很少被大眾所知，有港媒揭露說，中共總書記習近平曾在一次會議上引用美劇《權力的遊戲》中的名言；習近平過去還曾多次表示對電影和文學感興趣。

據香港南華早報報導，習近平在北京一次會議上對外國來賓講話時曾說：「當雪花飄落，白風吹起，孤獨的狼死了，但狼群倖存了下來。」顯示習近平原來是美國HBO電視劇《權力的遊戲》（Game of Thrones）一名劇迷。

報導引述一名與會者透露，習近平講話讓其助手與賓客大為吃驚。習近平說：「我們必須確保我們所生活的世界不會陷入混亂的七國交戰。」這是《權力的遊戲》作者馬丁（George R.R. Martin）在其著作中的言論。

報導稱，目前不清楚習近平在繁忙的工作之餘，能夠擠出多少時間去觀看這部美劇，但習並不是喜愛這部美劇的唯一中共領導人。

報導指出，中共國務院總理李克強上個月在杜布羅夫尼克(Dubrovnik)舊城舉行的一次論壇上，談及中國與中東歐國家的關係時，也曾引用《權力的遊戲》中的名言。

報導說，當被問及習近平和其他領導人是否觀看到了經過編輯或未刪節的版本時，北京的一位中共官員笑了。

這位官員說，他們觀看的版本更加緊湊，因為他們的日程安排太緊，沒有時間欣賞整個節目。不願具名的這位官員說：「我們稱之為鑽石版。」

報導提到，中共領導人很少公開談論自己的愛好，但眾所周知，習近平對電影和文學感興趣。據新華社報導，在最近寫給一群學習中文的美國高中生的一封信中，習近平說他喜歡「哲學、歷史、文學、文化、音樂和體育」。

報導還說，據說習近平是好萊塢電影的粉絲，《教父》和《搶救雷恩大兵》顯然是他的最愛。

另名消息人士說，習近平於2012年以中國國家副主席身份訪美時，在被一名兒童問及自己的愛好時，習近平回答說，他喜歡看電影。 當第二名年輕人問他，如何實現工作和生活的良好平衡時，習近平用英語回答：這是不可能的任務（Mission: Impossible）。

北京街頭可見中共國家主席習近平宣傳看板。（美聯社）
北京街頭可見中共國家主席習近平宣傳看板。（美聯社）
分享

習近平中共電影
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

距上次露面超過一年 江澤民傳現身揚州

2019-04-28 15:04

貿談再喊話 中共宣稱加大力度保護智財權

2019-04-28 13:18

上海台協徵才 因韓移師高雄

2019-04-28 00:41

和普亭博感情 習近平送2隻大熊貓給俄羅斯

2019-04-26 20:40

林榮基傳流亡台灣 陸委會：已核准停留一個月

2019-04-26 17:43

香港銅鑼灣書店事件主角林榮基流亡到台灣

2019-04-26 17:10

曾慶紅返鄉祭胡耀邦 這樣評價習近平...

2019-04-26 16:18

兩岸婚姻登記逐年降 多選擇定居大陸

2019-04-26 14:36

港府修逃犯條例 陸委會：盼聚焦台港司法互助

2019-04-26 12:51

中共艦艇編隊將靠泊香港聯訓「堅定捍衞香港和平」

2019-04-26 11:38

普金會後 習普會再談政治解決半島問題的路線圖

2019-04-26 09:55

香港占中案判刑 美國務院：感到失望

2019-04-26 05:44

陸審跨境詐騙案 7台人遭判刑

2019-04-26 00:33

支持「九二共識」就是賣台？ 高孔廉批荒唐！

2019-04-25 22:09

7名台籍電信詐騙犯 大陸獲刑11年不等徒刑

2019-04-25 20:28

陸委會質疑占中案判決 國台辦批混淆是非、顛倒黑白

2019-04-25 18:58

台商獲陸補貼 陸委會：一體適用則無違反兩岸條例之虞

2019-04-25 18:58

法巡航艦穿越台海 陸國防部：非法進入中國海域

2019-04-25 16:37
看更多

熱門文章

海拔4752米！世界最高隧道 在西藏通車

2019-04-27 16:53

禁止病人插隊 上海名醫被警摔翻銬走

2019-04-27 16:45

距上次露面超過一年 江澤民傳現身揚州

2019-04-28 15:04

中共又打一虎 四川副省長彭宇行落馬

2019-04-28 09:11

熱捧海拔最高派出所 吳京中「標」了

2019-04-27 16:51

FBI批陸全民皆盜 環時反控美「搶土著家園的暴發戶」

2019-04-28 09:41

阻患者插隊 上海名醫遭壓倒上銬

2019-04-28 00:41

習近平首提一帶一路反腐 喊陽光下運作、引入國際規則

2019-04-27 17:01

北京清華年度預算破千億 遙遙領先各大學

2019-04-28 11:29

一帶一路論壇閉幕 習：共簽640億美元合作協議

2019-04-28 00:41

雲南公安破獲黑幫組織 主腦竟是網紅正能量大叔

2019-04-27 22:26

大炮、坦克變身滅火神器 中國這樣做

2019-04-27 16:54

北大生為何弒母？傳愛上性工作者遭反對

2019-04-27 16:47

上海台協徵才 因韓移師高雄

2019-04-28 00:41

習近平對美隔空喊話 分析：搶貿談主動權

2019-04-28 12:21

美媒：中國式監控蔓延 華為是幫凶

2019-04-27 16:58

減稅效應 陸工業利潤強彈

2019-04-27 23:15

樂拼疑抄襲樂高 陸警突檢深圳玩具商

2019-04-28 11:39

俄羅斯對中國雪中送炭 普亭：將滿足原油需求

2019-04-28 13:09

提前50天 福建「華龍一號」核電機組啟冷態試驗

2019-04-28 10:15

你不知道的中共總書記 港媒揭習近平竟是美劇迷

2019-04-28 16:02

舌尖上的國色天香 91歲北京景山因牡丹冰淇淋爆紅

2019-04-27 11:32

香港興起共享辦公室 北歐風工作空間成潮流

2019-04-28 09:06

稅務驗證量暴增 海基會為同仁叫屈：做到手殘

2019-04-28 11:56

上海巡禮／夜上海的CEO 鼓勵你買買買

2019-04-28 00:41

「粵來粵有趣」創意短片大賽 兩岸青年迴響熱烈

2019-04-27 20:59

習近平：第二屆一帶一路論壇 共簽640億美元合作協議

2019-04-28 13:14

受害人數十萬 陸借貸平台41人遭逮捕

2019-04-28 12:39

專家籲美積極參與一帶一路 防中國主導基礎建設

2019-04-28 13:06

一帶一路倡議 中國百億美元銀彈馬尼拉難抗拒

2019-04-27 22:07

澳門金管局：正在研究設立證券交易所

2019-04-27 20:44

陸將公布3月製造業PMI

2019-04-28 00:58

研究生砍死女友 「成績好」盼輕罰

2019-04-27 16:39

貿談再喊話 中共宣稱加大力度保護智財權

2019-04-28 13:18

一年半未公開露面 江澤民疑揚州現身

2019-04-28 13:24

四川副省長涉違紀落馬 傳涉國安問題

2019-04-28 13:37

習近平：一帶一路是長期工程 機會屬於世界

2019-04-27 20:42

台法輪功人士被拒入境　港府不評論個案

2019-04-27 22:07

去年「負酬者聯盟」盟主中國A股 今年大反攻

2019-04-28 11:07

陸這兩家券商…國家隊逆勢增持

2019-04-27 23:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top