美制裁伊朗斷中國油源 普亭：俄將滿足中國原油需求

2019-04-27 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



美國制裁伊朗封殺各國進口伊朗石油，對購買伊朗石油最多的中國是當頭棒喝，俄羅斯總統普亭今日在北京表示願意雪中送炭，他說，俄羅斯能生產超過1100桶/日的原油，準備滿足中國的原油需求。

去年11月美國對伊朗制裁，同意8個國家繼續進口伊朗石油6個月，到今年5月截止。其中義大利、希臘和台灣，目前已將從伊朗的石油進口降至零，其他仍從伊朗進口石油的5個國家是中國、印度、日本、韓國和土耳其。而中國是購買伊朗石油最多的國家。

白宮聲明，美國不會延長對有關國家和地區購買伊朗石油的豁免期，維持5月初的截止期限不變。這意味著美國將對5月2日以後繼續從伊朗購買石油的國家進行制裁。

路透今日報導，美國政府官員表示，已向中國明確表示，不會延長去年11月開始的制裁豁免。「對於終止從伊朗購買原油的制裁豁免，既沒有考慮給予中國寬限期，也沒有考慮短期延長其豁免。」

中石油今日表示，美國要求停購伊朗石油，打擊的不僅是伊朗，也讓中國在內的很多國家難以遞補替代油源而蒙受損失。

不過，在北京參加一帶一路國際合作峰會的俄羅斯總統普亭今日表示，俄羅斯能生產超過1100桶/日的原油，有巨大的潛力提高原油產量，「俄羅斯準備滿足中國的原油需求。」

華爾街見聞報導，普亭也表示，由於全球原油市場將消化新的LNG供應，俄羅斯尋求將LNG供應提升至1億噸。

普亭表示，俄羅斯將遵守OPEC+的協議，直到7月的期限。同時，他也表示沒有跡象顯示阿聯等國會退出OPEC+協議，也不太可能退出OPEC+協議。對於美國對伊朗的後續制裁，普亭表示無法預估原油市場將如何反應。不過，市場擔心美國對伊制裁可能引發供應緊缺，國際油價連日已經持續上漲。

有趣的是，原本中國是美國原油最大買家，但在去年中美貿易戰爆發，中國在2018年大幅縮減進口美國的原油。轉而加大了從俄羅斯等國家的進口量。