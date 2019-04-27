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華為跨足創投 建構產業生態布局

2019-04-27 12:30世界日報 記者李仲維╱綜合報導

華為。美聯社
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華為低調跨足創投業，新成立一家全資子公司、哈勃科技投資公司。業界認為，這是華為逐步對外開放的信號，也是華為外部環境以及內部因素推動的結果，華為成立投資公司不是為了財務投資，而是建構產業生態布局的起手式。

全天候科技報導，華為投資控股於日前新成立一家全資子公司、哈勃科技投資公司，該公司註冊資本為人民幣7億元，由華為投資控股100%控股，法定代表人、董事長以及總經理均為白熠。

引發投資圈關注的是，這家公司經營範圍明確表示是創業投資業務。

科技大廠跨足創投並非新鮮事，前有騰訊、阿里等，後有小米、美團點評等，先後化身為戰略投資人，然而華為意欲為何？

報導稱，新公司掌門人白熠是華為內部財務老員工，現任華為全球金融風險控制中心總裁，曾擔任華為財務管理辦公室副總裁，此次任命可謂委以重任。但此舉卻打破之前華為內部提出的三不原則。

2017年11月，華為創辦人任正非曾經明令公司有所為有所不為。其中最核心的便是不做應用、不碰數據、不做股權投資。

如今，華為低調成立投資公司，釋放了什麼信號？一位接近華為高層的私募人士稱，這是華為逐步對外開放的信號，也是華為外部環境以及內部因素推動的結果。華為成立投資公司不是財務投資目的，而是其建構產業生態布局的起手式。

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