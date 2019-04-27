談判近尾聲？習承諾：將建立有約束力的履約機制

2019-04-27 00:41 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林庭瑤 ／北京報導



大陸國家主席習近平在北京出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式。 （中新社） 分享 facebook

中美貿易談判進入關鍵期，大陸國家主席習近平昨在「一帶一路」國際合作高峰論壇上回應美方關切，習近平指出，中方將採取一系列重大舉措，加強「制度性、結構性安排」；他強調，中國不搞以鄰為壑的匯率貶值，中國會清理廢除扭曲市場的補貼做法。

中美經貿磋商一直聚焦執行機制、智慧財產權、技術轉讓、開放市場、美中貿易逆差及人民幣匯率等議題，習近平昨論壇上致詞時都有所回應。

中美貿易談判一大棘手問題，是協議執行機制。美方認為，中國過去履約的紀錄不良，需要確保中國有效執行協議。習近平說，中國人歷來講求「一諾千金」，同意「建立有約束的國際協議履約執行機制」。

中美貿易戰開打以來，美國一直指控中國盜竊智慧財產權和強制技術轉讓。習近平指出，中國將著力尊重知識價值，全面完善智慧財產權保護法律體系，大力強化執法，加強保護外國智慧財產權人的合法權益，杜絕強制技術轉讓，完善商業秘密保護，依法嚴厲打擊侵權行為。

外資企業批評中國對其國內市場設置貿易和市場壁壘，習近平承諾擴大外資市場准入，將繼續大幅縮減負面清單，推動現代服務業、製造業、農業全方位對外開放，並在更多領域允許外資控股或獨資經營，又將確保嚴格實施「外商投資法」。

習近平說，將按照擴大開放的需要修改法規，在行政許可、市場監管等方面規範各級政府行為，清理廢除妨礙公平競爭、扭曲市場的不合理規定、補貼和做法，公平對待所有企業和經營者，完善市場化、法治化、便利化的營商環境。

美國總統川普力求縮小美中貿易逆差，傳美方要求中方限期內消除貿易不平衡，削減巨額貿易逆差。習近平表示，中國不刻意追求貿易順差，願進口更多國外優質產品和服務，促進貿易平衡，將進一步降低關稅水平，消除各種非關稅壁壘，不斷開大中國市場大門。

美國長期指控中國操縱匯率，習近平指出，中國不搞以鄰為壑的匯率貶值，將不斷完善人民幣匯率形成機制，使市場在資源配置中起決定性作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。